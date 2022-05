Sam Girard kommer inte till spel mer i årets Stanley Cup-slutspel.

Han fick föras till sjukhus efter en tackling av Ivan Barbasjov där det konstaterades att han har brutit bröstbenet.

Colorado Avalanche vann nattens match med 5-2 för att ta en 2-1-ledning i matcher mot St. Louis Blues. Men segern kom med en bitter eftersmak för “Avs”.

Laget tappade nämligen viktige backen Sam Girard som tvingades utgå skadad efter en tackling av Ivan Barbasjov. Colorado skrev först att Girard fördes till sjukhus för vidare utvärdering men efter matchen kom prognosen.

Coachen Jared Bednar sade nämligen på sin presskonferens att Girard har brutit bröstbenet och inte kommer att komma till spel mer i årets Stanley Cup-slutspel.

Girard broke his sternum and will be out the rest of playoffs, per Jared Bednar.