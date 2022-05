NHL-stjärnornas show – Tre Kronor krossar Norge

Tre Kronor tar en övertygande 7-1-seger mot Norge.

Det efter att stjärnan William Nylander gjort succé direkt med 1+2.

I lördags kom Tre Kronors första förlust på hockey-VM då USA vann med 3-2 efter förlängning. Men under söndagskvällen revanscherade sig Johan Garpenlövs mannar genom att vinna med hela 7-1 mot Norge.

Sverige kom ut bäst i matchen och såg också ut att ha tagit ledningen då leksingen Nils Åman fick in pucken bakom norske målvakten Jonas Arntzen, till vardags i Örebro. Men Norge utmanade för målvaktsinterference och målet dömdes bort då Oskar Lang bedömdes störa Arntzen.

Peterson blev tvåmålsskytt

Tre Kronor fick i stället vänta lite längre men sedan kom ledningsmålet för de blågula då Dallas Stars-förstärkningen Jacob Peterson sköt in 1-0 i powerplay.

I den andra perioden kunde Tre Kronor utöka till 2-0 och även det målet kom i powerplay då Torontostjärnan William Nylander introducerade sig direkt i sin första match på årets VM genom att prickskjuta in 2-0. Han stod därmed för 1+1 mot Norge efter att också ha fått en assistpoäng på 1-0-målet

Mindre än en minut senare kom 3-0 till Sverige då Peterson höll sig framme igen och petade in en lös puck i nät bakom Jonas Arntzen. Han hade därmed legat bakom alla Sveriges tre mål i matchen med 2+1.

Strax därpå gjorde Tre Konor också 4-0 då den svenske målkungen Rasmus Asplund (Buffalo Sabres) var påpasslig framför mål och stötte in en retur för sitt femte mål i mästerskapet. Precis i slutet av mittperioden blev det även 5-0 till Sverige då Lucas Wallmark blev målskytt med det tredje powerplay-målet i matchen.

NHL-stjärnor låg bakom sex av målen

Norge fick dock in en reducering precis i början av tredje perioden då Tingsrydsforwarden Tobias Fladeby gjorde mål efter 44 sekunder. Tre Kronor återtog sedan sin femmålsledning då Max Friberg satte 6-1.

Norge hade sedan ytterligare en reducering inne men pucken styrdes in i mål via linjedomaren och målet dömdes därmed bort eftersom att ett mål inte godkänns om pucken går in direkt via en av domarna.

Ref assist?



The puck goes off the referee, into Sweden's net and is deemed a no-goal after review #SWENOR #IIHFWorlds pic.twitter.com/jyGEAtd5Rc — IIHF (@IIHFHockey) May 22, 2022

Tre Kronor vann sedan med 7-1 efter ett nytt mål i powerplay där Rasmus Asplund blivit målskytt igen på passning av William Nylander, Asplund leder därmed VM:s skytteliga med sex mål.

NHL-stjärnorna låg därmed bakom sex av målen. Peterson och Nylander var bäst med 2+1 respektive 1+2 och därefter kom Rasmus Asplund med två mål och Erik Gustafsson med två assists medan Rasmus Dahlin, Emil Bemström och Carl Grundström alla stod för varsin assist.

För Tre Kronor väntar nu Lettland i den sista gruppspelsmatchen som spelas på tisdag.

Sverige – Norge 7–1 (1-0,4-0,2-1)

Sverige: Jacob Peterson 2, Rasmus Asplund 2, William Nylander, Lucas Wallmark, Max Friberg.

Norge: Tobias Fladeby.

