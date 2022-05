St. Louis Blues åker på ett bakslag i kvartsfinalserien mot Colorado Avalanche.

Målvakten Jordan Binnington missar resten av serien efter att ha fått en smäll i nattens match.

Colorado tappade Samuel Girard på grund av skada i nattens match och han missar resten av Stanley Cup-slutspelet.

Även St. Louis åker på en smäll i serien då målvakten Jordan Binnington, som var den stora hjälten när laget vann Stanley Cup 2019, inte kommer till spel mer i serien efter att ha åkt på en underkroppsskada i nattens match.

Binnington klev av i den första perioden efter en kollision med Colorados Nazem Kadri och efteråt var det irriterat hos Blues. Bland annat ska Binnington själv ha kastat en vattenflaska mot Kadri mitt under en tv-intervju.

– Titta bara på Nazem Kadris rykte i ligan, det är allt jag kommer säga om saken, sade St. Louis-coachen Craig Berube på presskonferensen efter matchen.

På söndagen så bekräftar Berube att skadan kommer att förhindra Jordan Binnington från att spela mer i serien mot Colorado Avalanche. Klubben har dock hoppet upp om att målvakten skulle kunna komma tillbaka om de skulle gå vidare till semifinal.

