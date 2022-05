Juryn har sagt sitt – snart prisas vinnaren av Elite Prospects Award

Varje år delas priset som SHL:s bästa junior ut av Hockeysverige.se och Elite Prospects. På måndag delas årets utmärkelse ut.

Priset har delats ut sedan 2013, då William Karlsson vann den ärofyllda utmärkelsen. Förra året prisades Rögles succéback Moritz Seider och blev den första utländska spelaren någonsin att prisas med Elite Prospects Award.

Nu har juryn sagt sitt - och på måndag presenteras vinnaren av Elite Prospects Award. Vem tror ni får ta emot det ärofyllda priset? Här får ni en mycket långsökt ledtråd - Sabel-Calle

Håll utkik på hockeysverige.se under måndagen så får ni svaret.

Sedan tidigare står det klart att Linnea Johansson prisas med Elite Prospects Award på damsidan.

Tidigare vinnare av Elite Prospects Award

2013: William Karlsson, c, HV71

2014: Alexander Wennberg, c, Frölunda

2015: Axel Holmström, c, Skellefteå

2016: Gustav Forsling, b, Linköping

2017: Joel Eriksson Ek, c, Färjestad

2018: Elias Pettersson, c, Växjö

2019: Emil Bemtröm, fw, Djurgården

2020: Nils Lundkvist, b, Luleå

2021: Moritz Seider, b, Rögle

Ur arkivet: Moritz Seider prisas med Elite Prospects Award 2021