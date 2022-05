Johan Garpenlöv fick sin drömförstärkning. William Nylander kommer till Tammerfors imorgon, och förhoppningen är att han är med i gruppavslutningen mot Norge och Lettland.

– Det är en spelare vi behöver, säger “Garpen” till hockeysverige.se.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tålamodet betalade av sig. Johan Garpenlöv höll en plats öppen för att in i det sista kunna avvakta ett besked från William Nylanderr. Under fredagsförmiddagen gick svenska ishockeyförbundet till sist ut med att Torontos stjärnforward kommer till Tammerfors.

Han ansluter imorgon eftermiddag och missar matchen mot USA, men kan spela mot Norge och Lettland. Det är i alla fall tanken.

– Vår förhoppning är att han spelar de sista två matcherna. Men han behöver klara av ett COVID-test och vi ska skriva in honom i truppen först, säger Johan Garpenlöv till hockeysverige.se.

Du gick kort om folk i början av turneringen och höll platser öppna. Känns det som att du “vann” i slutändan?

– “Vann” vet jag inte. Det här är ingen situation jag önskar att vara i. Man har den trupp man har och vet inte vad som blir tillgängligt. Man måste anmäla ett visst antal spelare och sen lägga pusslet utifrån det. Därför valde vi att gå kort om folk i början även om det kanske inte var optimalt eftersom vi hade fyra matcher på fem dagar. Men ibland måste man kanske göra saker för att reglerna säger så. Men nu är jag såklart glad att vi sparat en plats, och att vi kan ta in honom.

“Förväntar mig att han levererar från start”

Johan Garpenlöv har tidigare jobbat med Nylander, som spelade VM såväl 2017 som 2019. Ena året vann han turneringens skytteliga och ett VM-guld, andra året vann han poängligan trots att Sverige åkte ut i kvartsfinal. Totalt har Torontostjärnan gjort 32 poäng på 18 VM-matcher och hans snitt på 1,78 poäng per match är högst i VM på hela 2000-talet.

Du har jobbat med honom tidigare, gör det att du känner dig tryggare i att ta in honom mitt under en turnering?

– Nja, alla de här killarna som dyker in är vana att spela i olika formationer och vara med olika människor. Problemet är snarare, när man kommer in mitt i turneringen, att hantera att gå från liten till stor rink och tidsskillnader och sådana saker.

– Men tittar vi på de som spelade senast (Carl Grundström och Jacob Peterson) gjorde de jättebra ifrån sig. De hanterade en stor tidsskillnad men kom in och spelade. Jag kan bli imponerad över hur spelarna tar sig an situationerna. Jag förväntar mig att Wiliam Nylander kommer in och levererar från start.

Hur tror du han passar in i det här laget?

– Han passar in jättebra. Han har spelat med många tidigare och har erfarenheten av att ha vunnit VM-guld. Det är en spelare vi behöver. Ju längre vi går, desto tuffare blir det. Det blir svårare att göra mål. Då behöver ett lag ha den typen av spelare som kan bryta mönstret och göra målen i de lägen man måste göra mål.

Kommer han användas som center eller forward?

– Det får vi se. Han har spelat både center och forward, han kan spela både till vänster och höger. Vi får se var vi sätter honom. Förmodligen som ytterforward, men vi måste få in honom först och jag måste få prata med honom.

TV: Nylander klar för VM