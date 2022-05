Han tog IK Oskarshamn till kvartsfinal.

Nu prisas Martin Filander som “Årets Coach” av Kamratföreningen Ishockeyjournalisterna.

Tidigare i veckan prisades Patrik Karlkvist som Årets Forward av Kamratföreningen Ishockeyjournalisterna.

Nu står det klart att ytterligare en person från IK Oskarshamn prisas då Martin Filander får ta emot priset som Årets Coach. Det efter att han med små medel fört Oskarshamn till en historisk kvartsfinal där de pressade CHL-mästarna Rögle till en sjunde och avgörande kvartsfinal.

”Lugnet själv i båset under matcherna, aldrig rädd för att testa nya idéer. Har gjort IK Oskarshamn till något att räkna med på allvar i svensk elitishockey", lyder juryns motivering.

Detta är andra gången som en Oskarshamnstränare får ta emot priset då Håkan Åhlund blev Årets Coach 2019 efter att klubben skrällt sig upp i SHL.

– Oskarshamn har varit en fantastisk klubb att jobba och jag har fått en härlig utveckling. Nu står vi inför några ytterst intressanta år, där bland annat en ny ändamålsenlig arena ska stå klar inom en tvåårsperiod, säger Filander i ett pressmeddelande.

Tidigare vinnare av Årets Coach:

2020/21 Fredrik Andersson, Timrå IK

2019/20 Ingen utmärkelse delades ut pga Covid-19

2018/19 Håkan Åhlund, IK Oskarshamn

2017/18 Sam Hallam, Växjö Lakers HC

2016/17 Thomas Berglund, Brynäs IF

2015/16 Per-Erik Johnsson, Leksands IF

2014/15 Per Hånberg, Karlskrona HK

2013/14 Hans Wallson, Skellefteå AIK

2012/13Peter Andersson, Örebro HK

2011/12 Tommy Jonsson, Brynäs IF

2010/11 Roger Melin, AIK

2009/10 Hardy Nilsson, Djurgårdens IF

2008/09 Per-Erik Jonsson och Tommy Samuelsson, Färjestads BK

2007/08 Kent Johansson, HV 71

2006/07 Harald Lückner, MODO Hockey

2005/06 Bengt-Åke Gustafsson, Tre Kronor

2004/05 Stephan Lundh, Frölunda HC

2003/04 Pär Mårts, HV 71

2002/03 Conny Evensson, Västra Frölunda HC

2001/02 Jim Brithén, MODO Hockey

2000/01 Peo Larsson, Timrå IK

1999/00 Hardy Nilsson, Djurgårdens IF

1998/99 Roger Melin, Brynäs IF

1997/98 Bo Lennartsson, Färjestads BK

1996/97 Per Bäckman, Färjestads BK

1995/96 Lars Falk, Västra Frölunda HC

1994/95 Sune Bergman, HV 71

1993/94 Kent Forsberg, MODO Hockey

1992/93 Tommy Sandlin, Brynäs IF

1991/92 Tommy Sandlin, Brynäs IF

