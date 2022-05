Han hade flera anbud - men valde Leksand. Varför? Det förklarar Anton Lindholm för hockeysverige.se

– Leksand ville ge mig en stor roll. De hade en tro på att ha mig som stöttespelare i defensiva situationer, säger VM-backen.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

I den stjärnfyllda backsidan Tre Kronor ställt på benen i VM har Anton Lindholm slagit sig in. Mitt under VM-turneringen blev det också klart att Lindholm från och med nästa säsong kommer representera Leksands IF.

För hockeysverige.se berättar han om tankarna bakom klubbvalet och beslutet att flytta hem efter fem år i Nordamerika och en säsong i KHL.

– Sverige var alternativet som kändes rätt för mig. Sen överväger man de olika alternativen. Leksand, de ville ge mig en stor roll. De hade en tro på att ha mig som stöttespelare i defensiva situa