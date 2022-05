Oväntade matchhjälten: "En sport med konstiga studsar"

Carolina Hurricanes tog i natt kommandot i matchserien mot New York Rangers. Detta efter att backen Ian Cole avgjort match ett i övertiden med ett skott som letade sig in via en Rangers-klubba och in bakom Igor Sjestjorkin.

– Det här är en sport med konstiga studsar, säger Cole till NHL.com.

Ian Cole stod bara för två mål på de 75 grundseriematcher han spelade med Carolina Hurricanes. I natt blev den 33-årige backen oväntad matchhjälte när det var han som klev fram och prickade in det matchavgörande 2–1-målet i övertidsspelet i den första matchen i matchserien mot New York Rangers.

Drygt tre minuter in i de första övertidsperioden fick Ian Cole tag på pucken djupt nere i Rangers zon, varpå han gled upp med pucken till den övre kanten av den högra tekningscirkeln innan han avlossade ett handledsskott som via Rangers-backen Ryan Lindgrens klubba styrdes in bakom en ställd Igor Sjestjorkin.

– Jag letade efter att göra en passning, men det fanns ingen i något farligt läge. Jag tänkte: “Jag får väl kasta den på mål och se vad som händer”. Det här är en sport med konstiga studsar och nu råkade den gå in, säger Cole till NHL.com.

Gallant: “Vår bästa match för säsongen”

Målet var tvåfaldige Stanley Cup-mästarens andra mål i sin 104:e slutspelsmatch.

– Det var inte det vackraste målet, men vi tar det, säger Cole.

Rangers såg länge ut att kunna sno med sig en 1–0-seger från matchen i Raleigh, men finländaren Sebastian Aho såg till att kvittera matchen med drygt två minuter kvar efter att ha tryckt in sin egen retur.

– Det är definitivt en tuff förlust. Vi har varit här förut och nu måste vi bara studsa tillbaka. Jag är väldigt nöjd med vår match. De satte ett hårt tryck under de första tio minuterna av den tredje perioden, men vi lyckades rida ut stormen. De två första perioderna var perfekt hockey. Det var vår bästa match den här säsongen, säger Rangerstränaren Gerard Gallant.

Carolina Hurricanes – New York Rangers 2–1 e. sd (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

Carolina: Sebastian Aho (3), Ian Cole (1).

New York: Filip Chytil (2).

Carolina leder matchserien med 1–0 i matcher.