Pittsburgh Penguins kan få väldigt viktiga förstärkningar inför den sjunde och avgörande matchen mot New York Rangers.

Sidney Crosby, Rickard Rakell och Tristan Jarry tränar och kan alla vara aktuella för spel.

– De gör framsteg men vi tar det dag för dag, säger coach Mike Sullivan.

Natten mellan söndag och måndag spelas den sjunde och avgörande matchen i serien mellan New York Rangers och Pittsburgh Penguins efter att Rangers vunnit två raka matcher och hämtat upp till 3-3 i matcher.

Då kan Pittsburgh få otroligt viktig förstärkning inför ‘game seven’.

Sidney Crosby klev av i den femte matchen efter en tackling av Jacob Trouba och missade sedan den sjätte matchen på grund av smällen. Men nu har han varit med och tränat med Penguins och kan då vara aktuell för spel i den helt avgörande matchen.

– Det betyder mycket, han är i gott mod. Han gör sitt bästa för att komma tillbaka och vara så redo som han kan vara. Vi får se hur den processen går men i nuläget är det bara positivt att han är på is. Det är bra för laget och moralen bland de övriga spelarna, säger tränaren Mike Sullivan enligt nhl.com.

Pittsburgh kan också få ytterligare förstärkningar i den avgörande matchen då både svenske stjärnan Rickard Rakell och målvaktsettan Tristan Jarry går på is och kan hinna tillbaka för att spela i den sjunde matchen mot Rangers.

– Vi tar det dag för dag just nu. Jag kommer inte spekulera kring någonting just nu. De går på is och gör framsteg vilket såklart är positivt, säger Sullivan förteget.

