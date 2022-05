Skandalspelaren Evander Kane har blivit en riktig slutspelsjoker för Edmonton. I natt slog han till med mål nummer sex och sju och ledde Oilers till en 4-2 seger – nu väntar en sjunde och avgörande match mot Los Angeles.

Evander Kane har varit omgärdad av skandaler hela karriären och fick lämna San José Sharks efter flera kontroverser.

Nu gör 30-åringen succé i Edmonton.

Under natten till fredag slog forwarden till två gånger om mot Los Angeles Kings. Oilers var tvungna att vinna för att inte åka ur Stanley Cup-slutspelet. Efter Evander Kanes två mål står det nu klart att det blir en sjunde och avgörande match mot Los Angeles Kings.

Connor McDavid öppnade målskyttet redan i den andra matchminuten. Det dröjde till början av den andra perioden innan Evander Kane satte 2-0 och gav Edmonton ett drömläge inför fortsättningen.

Men Los Angeles kom, inför en livlig hemmapublik, tillbaka in i matchen via Sean Durzi som hittade reduceringen.

Bara 29 sekunder in i den tredje gjorde sedan Carl Grundström 2-2 och vi var tillbaka på ett likaläge i den tredje perioden.

Då hittade Oilers ett välbehövligt ledningsmål via Tyson Barrie. Kings försökte komma tillbaka ännu en gång, men utan framgång. Istället satte Evander Kane 4-2 i öppen kasse och visade upp sju fingrar. Vilket är både antalet mål skyttekungen har stått för i slutspelet, och vad som väntar i matchserien.

Evander Kane scores on the empty net and lets the LA fans know the series is going seven pic.twitter.com/BCHw2nH8Kp