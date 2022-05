Färjestad är svenska mästare. Kaptenen Linus Johansson fick revansch för den fula tacklingen och skickade in 2-0-målet som satte sista spiken i SM-finalen.

– Jag tror inte att det är sant. Det känns som en dröm, säger Linus Johansson i tårar i C More.

Match sju. Fullsatt i Coop Norrbotten Arena. Tredje gången som det spelats en match sju i en SM-final

På förhand var det många som menade att fördelen av att spela på hemmaplan skulle bli avgörande. Publiken skulle lyfta fram Luleå.

Och om hemmafansen lyfte fram sitt lag. Men trots det och ett stort övertag under större delen av matchen ville inte pucken in i mål. Färjestadkaptenen Linus Johansson kunde istället tysta arenan med 2-0 sent i den andra perioden och säkra klubbens tionde SM-guld.

– Jag tror inte att det är sant. Det känns som en dröm. När 3–0 kommer och det är 25 sekunder kvar, då börjar man hoppas. Det är helt sinnessjukt. Jag fattar inte att vi är det efter den här säsongen, säger Linus Johansson i C More.

Markerade tidigt

I egentligen 17 av 20 minuter av den första perioden var det Luleå som hade övertagit.

Juhani Tyrväinen markerade lagets intentioner redan efter en knapp minut då han smällde till Linus Johansson ordentligt. Tyrväinens armbåge stod för hela kontakten och träffade bara Johanssons huvud.

Kaptenen var rasande efter situationen, men den resulterade inte ens i en tvåminutersutvisning.

Tacklingen satte även domarnivån för matchen, som efter det var skyhög. Vid fyra, fem tillfällen hade de randigt klädda åkarna kunnat blåsa för fult spel.

I den andra perioden var det ett böljande spel som Färjestad kunde utnyttja för att ta sig in i matchen.

I en ofattbar sekvens fick de båda storspelande målvakterna visa upp sig för första gången på riktigt i den avgörande matchen. Pontus Andreasson spelades fram till ett friläge som Dominik Furch i Färjestad-målet klarade. Pucken gick snabbt åt andra hållet och Joel Lassinantti fick ingripa när Färjestad kom med fyra spelare mot två.

Domaren hade satt en hög nivå, men plötsligt under slutet av den andra perioden kom två på kort tid och Färjestad fick spela fyra raka minuter i numerärt överläge. Men Lassinantti höll tätt och två perioder utan mål var spelade.

– Jag tycker första är bra, de får några tre mot två. Andra perioden är mycket bättre. Vi trycker ner dem. Klart godkänt. Vi har en hel del. De som fortsätter köra kommer vinna, det är bara att gasa på, säger Linus Johansson i C More efter andra.

Kaptenen avgjorde

I en enorm anstormning i den sista perioden skapade Luleå tre, fyra målchanser på kort tid och taket på Coop Norrbotten Arena lyfte. Hemmalaget var endast en stolpe ifrån att få in ledningsmålet, men pucken ville inte in.

Istället kunde Jesse Virtanen, som avgjorde final fyra, få iväg ett skott som styrdes via en Luleåklubba i ett hoppslag in bakom Lassinantti.

Luleå fortsatte som de gjort tidigare. Chanserna regnade över Furch. Brendan Shinnimin hade ett skott i ribban och pucken flög åt andra hållet.

Färjestadkaptenen fick till slut sin revansch efter den fula tacklingen i början av matchen. Han hittade nätet till 2-0 och tystade hela Luleå. Guldet var säkrat med två minuter kvar att spela.

Det sista målet kom i tom bur av Joakim Nygård.

– Det är så sjukt. Allt vi gått igenom den här säsongen och få avsluta på det här sättet. Uträknade direkt i slutspel och så tar vi oss igenom kvart, semi, final med en jäkla bravur. Jag är så stolt, säger Victor Ejdsell i C More.

TV: "En av de bättre SM-finalerna vi sett"

Matchrapporter: Färjestad knäckte Luleå i avgörande matchen Färjestad kvitterade och förstörde Luleås guldfest Luleå vann på nytt mot Färjestad Färjestad vann efter drama – kvitterade matchserien mot Luleå Luleå tog ny seger i serien mot Färjestad efter förlängningsdrama