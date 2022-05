Los Angeles Kings har slagläge på Edmonton Oilers.

Detta efter att Adrian Kempe skjutit två mål och avgjort den femte matchen mellan lagen. Nu leder Kings matchserien och har chansen att avgöra på hemmaplan.

Det dröjde bara en dryg minut in i övertidsspelet innan Adrian Kempe klev fram för Los Angeles Kings. Den svenske forwarden fick tag i pucken vid rödlinjen, skrinnade förbi Connor McDavid och bröt sig in framför Oilers-målet innan han lade in det matchavgörande 5–4-målet bakom Mike Smith i hemmakassen.

Målet innebär att Kings nu går upp i en 3–2-ledning i matchserien och har chansen att stänga serien under natten till fredag, svensk tid, när lagen möts i Los Angeles.

Tappade tvåmålsledning i tredje perioden

Innan övertidsavgörandet hade Kempe redan skjutit ett mål i ordinarie tid, vilket var hans första mål i slutspelet. Bortalaget såg ut att gå mot en seger i den tredje perioden, då Phillip Danault styrde in Kempes passning till 4–2 med bara nio minuter kvar att spela av den tredje perioden. Oilers lyckades dock komma i kapp genom två mål av Leon Draisaitl, vilket tvingade fram övertidsavgörandet.

Kempes avgörande i förlängningen va sedan det tredje snabbaste övertidsmålet i Kings slutspelshistoria, då svensken bara är slagen av Ted Irvine (19 sekunder, 1969) och Butch Goring (27 sekunder, 1976).

Med grundserien inräknad har Adrian Kempe nu producerat 37 mål och 59 poäng på 83 matcher denna säsong.

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4–5 (0–1, 1–2, 3–1, 0–1)

Edmonton: Leon Draisaitl 2 (5), Zack Kassian (1), Connor McDavid (2).

Los Angeles: Adrian Kempe 2 (2), Troy Stecher (2), Andreas Athanasiou (1), Phillip Danault (3).

Los Angeles leder matchserien med 3–2 i matcher.

Se Kempes avgörande i videospelaren ovan.