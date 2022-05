En handfull SHL-klubbar var ute efter hans tjänster.

Det blir dock inget spel i Sverige för Axel Ottosson.

I stället vill han ta nästa kliv i karriären utanför hemlandets gränser.

– Nu har jag kommit fram till ett beslut som känns väldigt roligt, spännande och som jag tror kommer att gynna min karriär, säger Ottosson till hockeysverige.se.

Under gårdagen bekräftade agenten Nils Bäckström för hockeysverige.se att det fanns både svenskt och utländskt intresse för Axel Ottosson inför nästa säsong. Kort därefter meddelade Björklöven att Ottosson, tillsammans med Jesper Lindgren och William Eriksson, skulle lämna klubben, varpå SportExpressen kort senare avslöjade att Ottosson är klar för spel i finska Liiga-klubben KooKoo nästa säsong.

– Jag läste det där. Det har funnits intresse från många olika klubbar i olika ligor, både i Sverige och ute i Europa och nu står det ju klart att det inte blir någon fortsättning i ”Löven”, så… Det kommer nog att bli officiellt här i dagarna, vart jag tar vägen, men mer än så vill jag väl inte säga, säger Ottosson till hockeysverige.se.

Men vad kan du säga om din framtid, då?

– Det jag kan säga är väl att jag inte kommer att bli kvar i Sverige. Det blir spel utomlands. Ni får vänta och se var det blir som sagt, men det kommer nog ut i dagarna.

En handfull SHL-klubbar var intresserade

Det har funnits ett stort intresse bland SHL-klubbarna för 26-åringens tjänster. Enligt Ottosson själv ha det varit en handfull klubbar som aviserat sitt intresse för forwarden, men han valde alltså att nobba locktonerna från klubbarna i högstaligan.

– Nu när vi i ”Löven” inte lyckades ta oss upp i SHL så kände jag att det fanns andra alternativ som kändes spännande och roligt. Jag har aldrig spelat utanför Sverige heller och jag tycker att det här känns som en rolig utmaning. Det är ett bra sätt för mig att gå vidare och jag känner många spelare som testat på spel ute i Europa, där de trivts väldigt bra och tagit ytterligare kliv i sin karriär, säger Ottosson.

Axel Ottosson. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Det räcker med att titta till spelare som valt att lämna Björklöven för spel i finska ligan så hittar man en rad exempel på spelare där karriären fått ett rejält lyft i vårt östra grannland. Lucas Ekeståhl Jonsson hade två starka säsonger med TPS innan han flyttade hem till Sverige och växte ut till en toppback i SHL, medan Jakob Stenqvist efter ett par fina säsonger med Ässät tog sig hela vägen till KHL.– För mig hade det kanske varit annorlunda om jag inte hade spelat i SHL tidigare. I framtiden kan jag absolut tänka mig att spela i SHL, det vore så klart väldigt kul, men nu har jag kommit fram till ett beslut som känns väldigt roligt, spännande och som jag tror kommer att gynna min karriär, säger Ottosson som hoppas göra en liknade resa som ovan nämnda spelarna.

– Jag är redo att ta ytterligare kliv och nästa steg i karriären. Jag är på intet sätt nöjd eller känner mig färdig, utan jag vill hitta nya vägar att utvecklas och jag tror att det här kommer att bli bra. Det finns många exempel på svenska spelare som gjort ett par bra säsonger ute i Europa för att sedan klättra uppåt, ta sig vidare och även kanske hitta en väg tillbaka till Sverige. Det är väl något sådant jag siktar på.

“Har blivit något snäpp vassare”

Bakom sig har Axel Ottosson sin poängmässigt bästa säsong i karriären. På 48 grundseriematcher med Björklöven producerade Umeåsonen lika många poäng, fördelat på 15 mål och 33 assist, vilket innebar att han slog sitt personliga poängrekord. Även i slutspelet slog han sitt eget poängrekord, då han till slut sköt två mål och producerade totalt tio poäng på 18 matcher.– Efter att det nu hunnit gå några dagar sedan finalen så har man väl försökt landa lite och utvärdera säsongen som varit. Det är svårt att göra det så tätt på, mitt i all besvikelse. Jag känner att jag har tagit ytterligare kliv den här säsongen och hittat en jämn och stark nivå som jag höll igenom hela serien och slutspelet, egentligen.

Vilka kliv är det som du har tagit, känner du?

– Jag har tagit ytterligare kliv i de delarna där jag har min spets. Jag har lagt lite mer fokus på att spela det spel som jag är bra på; att åka mycket skridskor och jobba hårt – men även vara kreativ och våga göra saker med pucken. Där känner jag att jag blivit något snäpp vassare.

Axel Ottosson. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

“Det är lite vemodiga känslor”

För lagets del blev det i slutändan en framgångsrik säsong, även om man för tredje året i rad föll på målsnöret. 2020 fick Björklöven se sina SHL-drömmar krossade av pandemin, medan man ifjol besegrades av Timrå. Den här säsongen var det HV71 som var för starka och vann den hockeyallsvenska finalserien med 4–2 i matcher.– Det har hänt en del grejer runt klubben under säsongen, men det har man nästan vant sig med vid det här laget då det var både det ena och det andra förra året. Vi hade en ganska svajig grundserie där vi aldrig riktigt fick ordning på vårt spel och vår identitet under de två första tredjedelarna av grundserien. Det gjorde att det såg ut som det gjorde också, där vi ena dagen slog topplag rätt bekvämt innan vi andra dagen klappade igenom mot ett lite sämre lag, säger Ottosson.

– Vi hade ett starkt lag med mycket spets, bredd och talang, men vi hittade inte vår identitet. Det hade vi problem med under stora delar av säsongen.

Hittade ni den identiteten när Viktor Stråhle kom in i stället för Hans Wallson?

– Det skulle jag ändå säga. Han kom ju in då det bara var någon match kvar av grundserien, så vi hade inte så mycket tid att jobba med, men han hade tydliga idéer kring vad vi behövde göra för att få det att se bättre ut. Alla köpte in sig på det och jag tycker att det fungerade väldigt bra under slutspelet.

Nu är 26-åringens sejour i Björklöven över, i alla fall för den här gången. Att lämna moderklubben var dock inte något lätt beslut, vilket Axel Ottosson är tydlig med.– Det har varit tre år i rad med finaler där alla, på sätt och vis, slutat med förluster. Det har haft lite olika skepnader, men alla har de varit lika jobbiga på olika sätt. Det känns nu speciellt att jag inte ska spela i ”Löven” till hösten. Det är en klubb som har betytt oerhört, oerhört mycket för mig de senaste åren. Det är lite vemodiga känslor just nu, måste jag erkänna.

