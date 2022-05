Adam Edström ser ut att sajnas av New York Rangers.

Enligt CapFriendly.com har 21-åringen skrivit ett treårigt rookieavtal med storklubben.

Tidigare i veckan stod det klart att Rögles målvaktstalang Calle Clang skriver ett treårigt rookieavtal med Anaheim Ducks.

Nu ser en annan Röglespelare ut att också teckna sitt första NHL-kontrakt.

Enligt CapFriendly.com har Adam Edström nämligen sajnats av New York Rangers, också på ett treårigt rookieavtal.

Adam Edström #NYR

3 yr entry level starting in 2022-23

$846,667 cap hit



2022-23: $750k + $80k SB

2023-24: $775k + $80k SB

2024-25: $775k + $80k SB



No performance bonuses and $70k minor salary in all three seasons.https://t.co/X7LBYIYih7