Joel Lassinantti vann målvaktsduellen. Galna räddningen blev avgörande i 4-0 segern i match fem. Luleå har därmed 3-2 i matcher och kan säkra guldet i Karlstad.

– Säsongen hittills viktigaste, säger Lassinantti i C More efter matchen.

Mycket av snacket kring SM-finalen har handlat om burväktarna i vardera lag. Joel Lassinantti och Dominik Furch har båda varit avgörande för sina lag, men det har varit svårt att skilja dem åt. Efter i kväll kanske det är lite lättare.

Lassinantti storspelade i den tredje perioden. Genom en galen räddning och ytterligare imponerande ingripanden avgjorde han final fem mellan Luleå och Färjestad.

Luleå har därmed finalserien i egna händer. När lagen möts i Karlstad på måndag kan de få lyfta Le Mat-pokalen.

Gav bort initiativet

De fyra första mötena har innehållet en hel del bråk både på isen och sedan utanför. Men när matchserien stod och i match fem var det lite avvaktande. Båda lagen var lite försiktiga, men Färjestad drog ändå på sig några utvisningar och gav Luleå initiativet.



– Rätt jämn period. De får momentum av något powerplay, men vi spelar stabilt, säger Per Åslund i C More.

Ett initiativ som de utnyttjade i den andra perioden. Färjestad såg plötsligt slöa ut och var under stora delar tillbakapressade. Till slut kom även målet för Luleå. Julius Honka spräckte nollan.

Pontus Andreasson var tillbaka i Luleålaget efter sjukdom. Linus Omark fick spela med sin lekkamrat igen och fortsätta att imponera i finalserien.

– Vi gör två bra perioder, framförallt den här. Först och främst tycker vi om hockey båda två, vi älskar hockey, vi är starka på pucken. Sen ska vi inte glömma (Juhani) Tyrväinen, alla bidrar till ett otroligt snurr, sade Linus Omark i C More efter andra perioden.

Det enda som stoppade Luleå från att få in ytterligare puckar i nätet var oftast Dominik Furch.

Lassinanttis jätteräddning

Det var en ordentlig upphämtning av Färjestad i den tredje perioden. Precis när de hade som bäst tryck fick Sami Lepistö åka och sätta sig i utvisningsbåset. Då kom Karlstadlagets bästa chans i matchen. Efter en stolpträff studsade pucken olyckligt för Luleå och till slut letande den sig fram till Michael Lindqvist som hade helt öppet mål, men då visade Joel Lassinantti att även han kan göra matchavgörande räddningar.

Med en spektakulär insats sträckte Lassinantti ut klubban framför sitt tomma mål och lyckades blockera Lindqvists skott, precis innan mållinjen.

– Jag tänker inte alls, det bara kommer. Det blir en riktig energikick, säger Lassinantti i C more.

Ojoj! Joel Lassinanttis räddning 👌 pic.twitter.com/YyuKKGtccx — C More Hockey (@cmorehockey) May 7, 2022

Bara några minuter senare fick han agera igen. Han fick Färjestads friläge att se ut som en dålig målchans när lätt täckte sitt nät.

– Jag tycker vi har spelet i två perioder. Vi lyckas inte riktig göra mål, men vi maler på och klart de kommer få lägen. Så det gäller för mig att vara noggrann hela tiden, säger Lassinantti i C More efter matchen.

Puckarna studsade inte rätt för Färjestad. Istället för 1-1 fick de se resultattavlan ticka över till 2-0 när det var åtta minuter kvar att spela. Sami Lepistö slängde in pucken mot mål och en styrning av Jack Connolly via en Färjestadskridsko letade sig in bakom Furch.

Einar Emanuelsson kunde sedan stänga matchen med 3-0 efter en fin kontring innan Jack Connolly fick kröna sin fina match med ett mål i tom bur.

TV: En glödhet duell: "Lassinantti ligger lite före"

Matchrapporter: Luleå vann på nytt mot Färjestad Färjestad vann efter drama – kvitterade matchserien mot Luleå Luleå tog ny seger i serien mot Färjestad efter förlängningsdrama Färjestad vann och kvitterade finalserien Luleå fick en bra start mot Färjestad