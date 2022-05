Avancerar i AHL-slutspelet – efter Söderbloms storspel

Arvid Söderblom har rivstartat Calder Cup-slutspelet med Rockford.

Efter att ha räddat 33 av 34 skott i premiärmatchen höll 22-åringen i natt nollan när Rockford besegrade Texas med 1–0 och avancerade i Calder Cup-slutspelet.

Arvid Söderblom har upplevt en framgångsrik debutsäsong i Nordamerika. Den svenske burväktaren vann flest matcher (21) och hade bäst räddningsprocent (91,9 procent) av samtliga svenska målvakter i farmarligan och fick även chansen i tre NHL-matcher med Chicago Blackhawks.

Nu spelar den 22-årige göteborgaren Calder Cup-slutspelet med Rockford IceHogs – och han visar inga tecken på att sakta ned.

När Rockford i natt besegrade Texas Stars höll Söderblom tätt, då han räddade samtliga 36 skott han ställdes inför i 1–0-segern. Nollan var Söderbloms tredje för säsongen och hans första i slutspelet, där han nu står noterad för en räddningsprocent på 98,6 procent efter två spelade matcher.

– Jag försökte bara vara närvarande och njuta av ögonblicket. Jag tar matcherna minut för minut, skott för skott och fokuserar på det jag kan kontrollera. Det fungerade rätt bra i dag, säger Söderblom.

Rockford vann matchserien med 2–0 i matcher och avancerar nu till nästa runda av Calder Cup-slutspelet, där de kommer att ställas mot Chicago Wolves i Central Division-semifinalen.

The goal.

The celebration.



Come along for all of it. pic.twitter.com/oXP1zj41vV