Seriefavoriterna kvitterade: "Momentum swings"

I slutspelspremiärerna överraskade både Washington och Pittsburgh genom att vinna mot de högre rankade lagen på bortaplan. I natt kvitterade Florida och New York Rangers matchserierna.

Florida Panthers är storfavorit i serien mot Washington Capitals. I den första slutspelsmatchen föll emellertid Presidents' Trophy-vinnarna på hemmaplan och hamnade i ett tidigt underläge i den första slutspelsserien.

Men i natt tog Panthers sig in i slutspelet via en kross mot Capitals. Florida vann med hela 5-1 efter att ha tagit kommandot via två mål inom loppet av knappt två minuter i den första perioden. 1-0 kom från Aaron Ekblad efter 16:20, och 2-0 kom från Aleksander Barkov efter 17:58.

Nicklas Bäckström reducerade för Washington i den andra perioden, men därefter följde tre raka Floridamål från Mason Marchment, Sam Reinhart och Carter Verhaeghe innan mittakten var över. Sen var matchen avgjord.

– Vi måste förstå att allt betyder något i ett slutspel. Marginalerna är små. Vi måste vara skarpare och säkerställa att vi tar hand om pucken. Vår insats var inte riktigt där idag, sade Capsmålskytten Nicklas Bäckström.

– Men vi har en jämn serie nu när vi åker tillbaka till Washington. Jag ser fram emot att spela inför våra fans.

Faktum är att Washington ledde skottstatistiken efter två perioder, trots 5-1-underläget.

– Vi var inte så skarpa som jag hade velat i början, men vi kämpade oss igenom det. Det är en bra byggplatta för den här gruppen, sade coachen Andrew Brunette.

*****

Även New York Rangers åkte på en förlust i slutspelspremiären, då Malkin avgjorde i den femte perioden. Men i natt utjämnade de matchserien till 1-1 efter en stark 5-2-seger inför hemmapubliken.

Det var länge jämnt och ovisst: 1-1 efter den första perioden och 3-2 efter den andra. I den tredje kom dock det slutgiltiga segerrycket då Artemij Panarin och Frank Vatrano gjorde två snabba mål och stängde butiken.

– Vi pratade igår om att spela ett enkelt spel, vara tuffa mot deras försvar och använda farten till vår fördel. Det är verkligen “momentum swings”, oavsett vilka du spelar mot, så du måste lära dig att få momentumskiftena med dig. Det var det vi gjorde i kväll, sade Vatrano.

Andrew Copp, Ryan Strome och Chris Kreider gjorde Rangers övriga mål i segern. Jake Guentzell och Sidney Crosby gjorde Pittsburghs.

– Jag tycker starten på våra matcher fortfarande behöver vi bättre. Förhoppningsvis är det något vi kan lyckas åtgärda på hemmaplan, sade Sidney Crosby.