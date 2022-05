Edmontons drag: Lyfter upp svensken

Philip Broberg har varit mellan NHL och AHL under säsongen. Inför den tredje matchen i serien mot LA Kings flyttar Edmonton nu upp sin unga back.

Det står 1-1 i matchserien mellan LA och Edmonton. Inför den tredje bataljen mellan lagen flyttar Oilers upp sin svenska backtalang Philip Broberg.

🔁 #Oilers roster move 🔁



Philip Broberg has been recalled from the @Condors. #LetsGoOilers pic.twitter.com/DwYYMsF4iO