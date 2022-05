För ett och ett halvt år sedan lämnade han Björklöven med svansen mellan benen, efter att ha släppt in åtta mål mot Mora. I natt stod Connor Ingram för en supermatch i Stanley Cup-slutspelet, med 48 (!) gjorda räddningar i 2-1-förlusten mot Colorado.

– All kredd till honom, säger matchvinnaren Cale Makar till TNT.

Connor Ingrams senaste två säsonger har varit minst sagt händelserika. Han lånades in till Björklöven när det stod klart att AHL-säsongen skulle skjutas upp på grund av pandemin - men den tidigare JVM-målvakten var utskälld under sin tid i Umeå. Han lämnade efter nio matcher, 2,5 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 89,8.

Ingrams sista match blev den ökända 8-3-förlusten mot Mora. Den match som senare utreddes för matchfixning. En utredning som snabbt lades ner efter att det stått klart att det inte alls var någon matchfixning inblandad. Kort efter att burväktaren lämnat Björklöven placerade han sig själv i NHL:s hjälp-program för att ta itu med sin mentala ohälsa.

Totalt utspelade

Vi snabbspolar tiden till maj 2022 och Connor Ingram har sensationellt kallats upp till Nashville lagom till slutspelet, på grund av en skada på stjärnan Juuse Saros. Han får sen också hoppa in i slutspelspremiären sedan David Rittich släppt in fem mål på 15 minuter. I natt fick 25-åringen starta - och tackade för förtroendet genom att göra sitt livs match.

Nathan MacKinnon gav Colorado ledningen med 1-0 på det som var Avalanche första skott på mål. Därefter stängde Ingram igen butiken totalt. Efter att Jakov Trenin kvitterat för Nashville i slutet av den första perioden var Colorado fullständigt överlägsna - men det gick inte att få hål på den tidigare Björklövenmålvakten.

Under period två och tre vann Colorado skotten med 34-9 och Predators kunde under långa stunder inte ens lyckades ta sig ur egen zon. Trots det gick matchen till förlängning.

Beröm av Makar

Där fortsatte Ingram rada upp spektakulära räddningar - men till slut kunde inte ens han stå emot. Cale Makar avgjorde på det som var hans 22:a (!) skottförsök i matchen. Efter 48 raka räddningar tvingades Connor Ingram ge vika på en klassisk “isare.”

– Killarna gick hårt på kassen och jag försökte bara slänga in den på mål. Jag var så glad när den gick in längs isen, säger Makar till TNT och fortsätter:

– Han (Ingram) var väldigt bra på höga skott. All credd till honom. Vi slängde in otroligt mycket skott mot honom.

Colorado leder nu serien med 2-0 i matcher när lagen beger sig till Nashville för att där spela match tre och fyra.

– Vi ska bara fortsätta spela som vi gör. De har en grym publik där, men vi kan inte låta det bli en faktor, menar Makar.

ALL. HAIL. CALE. 🥬



The @Avalanche pull out the OT victory to take a 2-0 series lead! #StanleyCup pic.twitter.com/LCZmTTdp9q — NHL (@NHL) May 6, 2022