USA har tagit ut sin trupp till hockey-VM i Finland.

Då tar den tidigare Skellefteåmålvakten Strauss Mann plats i laget.

Det närmar sig då det är dags för hockey-VM i Finland som endast är en dryg vecka bort.

USA har nu tagit ut sin trupp som ska bära den amerikanska flaggan under mästerskapet – och då tar ett bekant namn plats.

Strauss Mann, i Skellefteå AIK gångna säsongen, är nämligen uttagen som en av tre målvakter i truppen.

Mann imponerade stort i Skellefteå med 91,4 i räddningsprocent och 2,19 insläppta mål per match samt tre nollor under 22 grundseriematcher i SHL under vad som var hans första år med proffshockey.

23-åringen från Connecticut var även uttagen i USA:s OS-trupp där han vaktade kassen i två matcher – men nu tar han alltså plats även när NHL-spelarna är med. Efter säsongen i Skellefteå har Mann skrivit på ett NHL-kontrakt med San José Sharks.

Förutom Mann så spelar 20 av de övriga 23 spelarna till vardags i NHL. Det största namnet är backstjärnan Seth Jones, till vardags i Chicago Blackhawks, men även profiler som Nate Schmidt (Winnipeg Jets) och Alex Nedeljkovic (Detroit Red Wings) ska resa till Finland.

Ett stort framtidsnamn finns också med i USA:s trupp då 18-årige talangen Luke Hughes är uttagen som en av åtta backar i laget.

Drömbeskeden: Backstjärnorna till VM