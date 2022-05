Leksand har hittat sin nya tränare för SDHL-laget.

Jordan Colliton, syster till tidigare Moratränaren Jeremy Colliton, flyttar till Dalarna.

– Hon kommer passa väl in i rollen som huvudtränare hos oss, säger LIF:s sportslige ansvarige Alexander Bröms.

Efter en tids sökande har Leksands IF nu hittat sin nya huvudtränare till nästa SDHL-säsong.

Det blir den kanadensiska collegecoachen Jordan Colliton som tar över Leksand.

– Jag vill tacka Alexander för möjligheten och förtroendet att få träna Leksands IF. Redan från det första mötet kändes det att vi hade bra kontakt och jag är riktigt glad och förväntansfull att få hjälpa denna elitklubb till framgång i SDHL. Jag längtar efter att få starta arbetet med spelarna och skapa en god relation med dem i deras fortsätta drivande i passionen för hockey. Leksands IF har en otrolig historik och jag ser fram emot att få träffa alla supportrar, säger Colliton till klubbens hemsida.

”Ser på hockey på ett liknande sätt”

Om namnet Colliton låter bekant så är det sannolikt för att Jordan Colliton är syster till den tidigare Moratränaren Jeremy Colliton som förde Mora upp till SHL och sedan var tränare för NHL-klubben Chicago Blackhawks under tre år.

Lillasystern Jordan har under flera år varit tränare för det kanadensiska collegelaget Mount Royal University.

– I Jordan får vi en tränare med erfarenhet från både college- och juniorlandslag i Kanada. Hon ser på ishockeyn, samt hur vi ska utveckla vår verksamhet, på ett väldigt liknande sätt som jag gör, och hon kommer passa väl in i rollen som huvudtränare hos oss. Vi ser mycket fram emot att få ha Jordan hos oss i Leksands IF de kommande två säsongerna, säger Alexander Bröms, sportsligt ansvarig för damverksamheten i Leksands IF.

