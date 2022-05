Björklöven pushade verkligen HV71 – men det räckte inte hela vägen.

För andra året i rad förlorade de i den hockeyallsvenska finalen.

– Vi var värda ett bättre öde, säger Olle Liss till C More.

För tredje året i rad var Björklöven framme i den hockeyallsvenska finalen.

Första gången stoppade covid-19 finalserien mot MoDo, förra året förlorade de med 4-1 i matcher mot Timrå och det här året förlorade de med 4-2 i matcher mot HV71.

Efteråt var det stor besvikelse hos “Löven”.

– Nu är det mörker. Det här är tungt, jag tycker vi ger dem en jävla bra match. Vi var värda ett bättre öde idag men pucken ska gå i mål också. HV gör det bra, det får man ge dem. Det är i special teams de vinner den här serien, säger Olle Liss efteråt.

”Känner en ruggig stolthet”

Lagkaptenen Fredric Andersson var naturligtvis också besviken – men kände framför allt en väldigt stor stolthet över laget han spelat i.

– Jag har grymma gubbar som står här och något som jag kan säga till hundra procent är att vi gjorde allt vad vi jävla kunde. Det räckte tyvärr inte men då provar man igen. Det suger just nu. Det är ingen skön känsla just nu. Jag känner en ruggig stolthet nu över alla spelare, ledare och fans som står och sjunger. Vi kommer igen, det är inget snack, säger Andersson till C More.

TV: Uppsnack inför SM-finalen mellan Luleå och Färjestad

Matchrapporter: HV 71 säkrade segern mot Björklöven efter rysare Björklöven vann – reducerar matchserien mot HV 71 HV71 en vinst ifrån SHL efter förlängningsseger HV71 tar tillbaka ledningen i matchserien Seger för Björklöven som utjämnade mot HV 71