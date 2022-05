Färjestad har kritiserat Luleå för att lägga sig lätt.

Då gick Linus Omark till attack mot Färjestad – i en pausintervju.

– Då ska han gnälla på att man är vek – jävla sopa, säger han till C More.

Det har varit het stämning i SM-finalserien hittills.

Bland annat har Färjestad anklagat Luleå för att förstärka situationer.

– De har sex-sju forwards som faller väldigt, väldigt lätt, sade Mitell till Värmlands Folkblad förra veckan.

Under tisdagens tredje finalmatch mellan Luleå och Färjestad gick då Luleåstjärnan Linus Omark till attack mot Färjestads tränare.

– (Tomas) Mitell eller vad han nu heter… (Thomas) Rhodin, han var nog den vekaste spelaren jag sett på en hockeyplan så ska han gnälla på att man är vek. Jävla sopa. Jag är less på det, säger Omark till C More i den andra periodpausen (!) och fortsätter:

– De bara gnäller på domarna hela tiden. De säger att vi faller och så men har man två lastbilar bakom som får göra vad de vill så… De får gnälla men vi bara kör på.

”En massa som bara ska förstöra”

Omark är själv hårt uppvaktad av Färjestadsspelarna och menar att han kommer att ge igen.

– Jag är lugn. Jag kommer göra samma sak på dem som de gör på mig. De har ett gäng bra hockeyspelare sedan har de massa som bara ska in och förstöra. Det är en bra taktik men det håller inte mot oss, säger han.

Matchen pågår.

