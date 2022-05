Max Friberg svarar på 15 snabba frågor för hockeysverige.se.

Max Friberg hockeyfostrades i Skövde, men det var som Timrå-spelare han fick sitt genombrott. Han debuterade i elitserien säsongen 2011/12. Samma säsong var han med i det historiska laget som vann guld vid Junior-VM. Friberg kom för övrigt med i turneringens All-Star Team.

2013 åkte han över till Nordamerika och säsongen 2014/15, representerande Anaheim, gjorde han sin första NHL-match. Så här långt har det blivit sex NHL-matcher och sedan 2017 spelar Max Friberg i Frölunda där han även blev svensk mästare 2019.

Men hur väl känner vi egentligen Max Friberg? Hockeysverige.se ställde 15 annorlunda frågor till 29-åringen.

1. Vem är SHL:s bästa spelare just nu?

– Just nu tycker jag Linus Omark har varit bäst.

Linus Omark - bäst i SHL, enligt Max Friberg. Foto: Bildbyrån





2. Vem är Skövdes bästa hockeyspelare genom alla tider?

– Från Skövde vet jag inte, men den som har varit mest dominant i Skövde IKs tröja är Jarno Honkonen. Fantastisk spelare att kolla på när Skövde IK gick upp i Hockeyallsvenskan 03/04.

3. Får jag inte missa om jag turistar i Skövde?

– Oj, allt är underbart i den stan. Om jag bara får säga en grej så blir det Billingen. Åk upp och motionera i skogarna, njut sen av en underbar utsikt över ”Schlätta”.

4. Mest kända person från Skövde?

– Robert Gustafsson (komikern) är nog den som först människor känner igen.

5. Favoritlag som barn?

– Skövde IK, Skövde AIK och givetvis Arsenal.

6. Vilket sällskapsspel spelar du gärna?

– Hemma har jag På Spåret som sällskapsspel. Både brädspelet och TV-programmet är favoriter hos mig. Klarar mig, dessutom, ganska bra i båda!

7. Vad äter du helst till middag om du själv får laga maten?

– Då gör jag en kycklinggryta med champinjoner, paprika och broccoli. Kokosmjölk, jordnötssmör och sambal oelek är övriga ingredienser. Serveras med ris.

8. Vem var den senaste du fick SMS från?

– Det var min kompis Fredrik Söder. Före detta spelare i bland annat. Skövde IK och numera fystränare. (För övrigt skapare av receptet ovan)

9. Vilken artist skulle du vilja äta middag med och vad skulle ni prata om?

– Det blir nog Mick Jagger, han hade kunnat få berätta allt vad det innebär att vara en rockstjärna och sen hade vi kunnat diskutera Arsenal FC ett par timmar. Det hade jag gillat.

10. Bästa med Mariestad?

– Kan svaret vara blankt? Nej, men det blir väl vägen därifrån då.

11. Vilken spelare du spelat mot är den som surrat mest?

– Svår fråga. Det blir ett svar som de flesta kanske har sagt: Dick Axelsson. Han kunde försöka få med mig att börja klaga på domaren trots att vi spelade i olika lag. Mycket roliga grejer!

Dick Axelsson är en snackare. Foto: Ronnie Rönnkvist

12. När ska man inte försöka skoja med Joel Lundqvist?

– Oj, den största vinnarskallen i svensk hockeys historia. Jag brukar alltid ge det några minuter eller till och med några timmar ibland efter en tuff torsk innan jag diskuterar matchen med honom.

Joel Lundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

13. Snyggast tröjor i NHL?

– Jag gillar alla “Original 6”. Chicago Blackhawks kan ha den snyggaste.

14. Vilket yrke skulle du ha om du inte spelade hockey?

– Om man bortser allt idrottsrelaterat så hade jag nog varit lärare. Historia, geografi och språk ligger mig varmt om hjärtat!

15. Bästa minnet från NHL-debuten?

– ”Every time the Sedins get on the ice, you get off”. Vi spelade mot Vancouver och det var tydlig matchning vilken kedja som skulle möta deras.

