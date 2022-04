Skador på både John Gibson och Anthony Stolarz.

Då kastades nödlösningsmålvakten Tom Hodges, till vardags försäkringsrådgivare, in mellan stolparna i Ducks förlustmatch mot Dallas.

– Det här är något jag aldrig kommer att glömma, säger Hodges till NHL.com.

Tom Hodges kom in i spel till för Ducks i den tredje perioden efter att både John Gibson och Anthony Stolarz tvingats lämna matchen med skador. 28-åringen kom in vid ställningen 2–2 i en match som Ducks till slut förlorade med 2–4, vilket innebär att Hodges är den målvakt som står noterad för förlusten i protokollet.

Hodges släppte in ett mål på tre skott innan Dallas gjorde det sista målet i tom kasse.

– Jag har aldrig spelat inför så mycket folk. Det här är något jag aldrig kommer att glömma, säger Hodges till NHL.com.

28-åringen har varit nödlösningsmålvakt i Dallas sedan 2019 och jobbar till vardags som försäkringsrådgivare. Han är född i England, men flyttade till Dallas som elvaåring och har tidigare spelat high school-hockey och universitetshockey på lägre nivå.

Säsongen 2016/17 gjorde han ett kort inhopp i ECHL-klubben Allen American.

Under matchen hejades Hodges på av sina lagkamrater i Ducks, men även av publiken i Dallas.

– Det uppskattade jag. Jag tror alla kunde se att jag var lite nervös och att få stöd av hemmapubliken gjorde stor skillnad, så jag är väldigt tacksam. Jag har tidigare tränat lite med Stars, men vissa av killarna har jag aldrig träffat. De verkar alla vara härliga killar, säger Hodges.

Efter matchen sprejades Hogdes ned med vattenflaskor av lagkamraterna i Ducks och fick ta emot matchpucken som ett minne från den minst sagt händelserika kvällen.

He battled for us.

We battled for him.

Thank you, Tom Hodges!



