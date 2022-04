Lars Stenvall: "Christer spearade Ivan på 'tasken'"

Lars Stenvall ansågs vara “Sveriges bästa reservmålvakt" och tog hem tre SM-guld med Leksand - utan att spela en enda slutspelsmatch. Nu minns han tillbaka på vad som gjorde Leksand så framgångsrikt.

– En anledning till att vi var så bra var just det här med att vi hade ett bra gäng - sedan spårade det ur några gånger, säger han i en Old School Hockey-intervju som publiceras i helgen.

Lars Stenvall vann tre SM-guld med Leksand mellan 1973 och 1975. Detta utan att ha spelat någon slutspelsmatch. Konkurrensen i laget var tuff då nästan hela laget spelade i A eller B-landslaget.

I en intervju med OLD SCHOOL HOCKEY som du kan läsa på söndag berättar den idag 68-åriga före detta målvakten om hur det kunde vara på lagets träningar.

- Jag trivdes bra här i klubben. Det var jättebra folk jag hade att göra med överallt. Sedan var vi ett kanongäng vid sidan om.

- Däremot var det ett väldigt hallå om vi åkte på stryk. Då var det inte att vi ryckte på axlarna utan då jävlar. Hände det mer än en gång blev det att vi skulle rensa luften.

“Blev vansinnig och knölade ihop Christer”



Vilka var drivande i det där?

- Christer (Abris) var väldigt duktig där, men även Thommy (Abrahamsson). Dom var duktiga på att festa efteråt också, skrattar Stenvall och fortsätter:

- En anledning till att vi var så bra var just det här med att vi hade ett bra gäng. Sedan spårade det ur några gånger. Nu minns jag inte vilken säsong det var, men Ivan Hansen hade kommit hit. Han var framför buren vid Christer på en träning. Christer ”spearade” Ivan på ”tasken”. Ivan blev vansinnig och knölade ihop Christer som rasade ihop då han fick stryk. Då var det något knä som gick sönder och han hittade på att han inte kunde spela.

- Det stod inte på innan Thommy kom inflygande på isen och ”stimma” på Ivan om att han var feg som flög på målvakten. ”Kom igen du också”, sa Ivan åt honom, men det vågade inte Thommy. I stället tog han lilla Erkki (Laine) och knölade ihop honom så axeln gick sönder lagom till slutspelet. Han var en målspruta, men då kunde vi inte ha med honom i slutspelet.

- ”Pära” (Karlström) blåste av träningen och vi fick gå in i omklädningsrummet för det höll på att spåra ur helt.



Blev det så här eftersom ni hade ett speciellt driv i gruppen?

- Ja, så var det. Det var riktiga fighter på träningarna också. Femmorna tävlade mot varandra och det var ingen som bad om ursäkt då.



Trivdes du bra i den miljön?

- Ja, det var att ge och ta hela tiden.



På träningarna mötte du dagligen landslagsspelare, men vem var svårast att möta som målvakt?

- Jag tror faktiskt det var ”Matta” (Mats Åhlberg). Ni skulle sett hans ”hook” på klubban. Han var inne och brände klubborna så dom blev in i helvete böjda. Blåslampan var framme hela tiden och ”Matta” eldade på. Han hade nog inte riktigt koll själv om det var tillåten ”hook” eller inte, men den var som en grävskopa. Den var såklart över gränsen och det var ett tag väldigt hallå om dom där ”hookarna” med mätningar och grejer.

- Han var spelskicklig plus att det var ingen som gav sig på Mats. Han fick vara ifred jämt och var aldrig någonsin inne i några större fighter. Han klarade sig fint.

