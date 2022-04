Sverige är vidare till semifinal efter en dominant insats i kvartsfinalen mot Tyskland i U18-VM. Småkronorna krossade tyskarna med 7-1.

Det var en minst sagt märklig start på kvartsfinalen mellan Sverige och Tyskland. Efter mindre än en minut satt två tyskar i utvisningsbåset. Kort därefter kunde Sveriges backstjärna Mattias Hävelid göra 1-0 efter fint prickskytte.

Stora delar av matchens kommande minuter fortsatte på samma sätt. Sverige dominerade spelet och kunde avgöra genom sina mål i powerplay. Det hela slutade till slut med en 7-1 seger efter att siffrorna runnit iväg mot slutet. men det kunde mycket väl ha blivit en ännu större vinstmarginal.

Isac Born hade utökat Sveriges ledning till 2-0 i mitten av första perioden innan man bjöd in Tyskland i matchen genom att dra på sig två utvisningar.

Tyskland hade trots numerärt överläge problem med att få till det offensiva spelet, men kunde ändå ta sig in i matchen lite mer.

De chanser som tyskarna vaskade fram räddades näst intill varje gång av Hugo Hävelid i Sveriges mål. Men Linköping-målvakten fick inte hålla sin nolla.

Trots att Tyskland fortsatte med att ta sig till utvisningsbåset slutade den andra perioden 1-1. Djurgårdstalangen Liam Öhgren gjorde Sveriges enda mål i perioden, även det i ett powerplay.

Matchstraff bjöd in Tyskland

Två minuter in i den sista perioden bjöd Sverige återigen in Tyskland i matchen.

Elias Salomonsson fick fem minuter plus “game” för "checking from behind efter at han tryckt upp en tysk spelare som redan hade tappat mot sargen.

Det utsatta läget blev bara värre när Calle Odelius strax därefter fick två minuter för tripping.

Med två man mer på isen kunde Tyskland för första gången i matchen sätta ett ordentligt tryck mot Sverige-målet. Men Hugo Hävelid visade precis varför det var just han som fått förtroendet. Ett flertal fina räddningar såg till att Småkronorna klarade sig ur det långa numerära underläget utan att släppa in ett mål.

Hugo Hävelid fortsatte att imponera i matchens avslutning när Tyskland desperat försökte hitta en reducering.

Istället rann siffrorna iväg med tre mål på kort tid, ett av dem återigen av Mattias Hävelid. Djurgårdens stortalang Jonathan Lekkerimäki fick även till slut skrivas in i målprotokollet efter att tidigare under matchen gjort fyra assist.

Vinsten betyder att Sverige kommer att möta Finland i en semifinal. I den andra semifinalen möts USA och Tjeckien.

