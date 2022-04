Han är en av Djurgårdens största legendarer och har tagit flera medaljer med Tre Kronor. Nu väljs Charles “Challe” Berglund in i svensk ishockeys Hall of Fame.

Som den 128:e spelare väljs Charles “Challe” Berglund in i svensk ishockeys Hall of Fame. Under sin karriär tog han bland annat fem SM-guld och ett OS-guld med Tre Kronor.

Han kommer att hyllas i samband med matchen mellan Tre Kronor och Schweiz som ingår i Beijer Hockey Games och spelas i Avicii Arena den 7 maj 2022. Det skriver det svenska ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.

Motiveringen lyder:

”Började sin seniorkarriär i plantskolan Huddinge IK, men räknas som ur-djurgårdare i vilken klubb han vunnit fem SM-guld. Stor Grabb, 142 landskamper. Fyra VM-turneringar och två OS. Ett VM-guld 1991, två VM-silver och ett VM-brons. Lagkapten då Tre Kronor 1994 vann sitt första OS-guld. Europamästare två gånger, Schweizisk mästare, SHL-tränare i Djurgården, Timrå och Modo.”

