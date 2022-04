Det var två avsågade lag som gjorde upp i nattens enda NHL-match. Chicago visade sig vara snäppet starkare än Philadelphia och vann med 3-1, efter mål av Erik Gustafsson.

– Det var bara bra att få en vinst, speciellt på hemmaplan, sa Blackhawks huvudtränare Derek King till NHL.com efter segern.

De avsågade lagen Philadelphia Flyers och Chicago Blackhawks har inget att spela för nu när slutspelet närmar sig, mer än stoltheten så klart.

Under tisdagsnatten drabbades lagen samman i Chicago, och det var hemmalaget som visade sig vara starkast.

Det var den svenske backen Erik Gustafsson öppnade målskyttet mindre än två minuter in i matchen.

The @NHLBlackhawks scored on their first shot of the game 👀 pic.twitter.com/OVuMZ0VzJg