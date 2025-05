TV: Spelar VM – trots smärtan: ”Gjorde väldigt ont”

I ett möte med Seattle Kraken, 25 mars, bröt Rasmus Andersson vadbenet.

Tolv NHL-matcher följde trots detta, men nu berättar backen att han fortsatt spelar genom smärta under Hockey-VM.

– Det här är första chansen jag verkligen haft att spela ett VM, säger han till hockeysverige.se.

När Rasmus Andersson ikväll intar isen i Avicii Arena gör han det inte bara för en VM-premiär på hemmaplan, utan även debut för en VM-debut, men så sent som 25 mars såg läget helt annorlunda ut. 28-åringen från Malmö bröt då nämligen vadbenet i en match mot Seattle Kraken och har sedan dess fått kämpa sig genom smärta.



I totalt 12 matcher spelade Calgary Flames-backen sedan med ett benbrott.



– Nej, för jag hoppades att vi skulle gå till slutspel såklart, säger Andersson nu till hockeysverige.se om huruvida han då trodde på spel i Hockey-VM.

– Det var tajt hela vägen in så VM var någonstans i baktanken, men sista två matcherna kändes det ändå lite bättre och sen visste jag om att det skulle bli ett långt uppehåll mellan. Med tanke på att det kändes bättre så var det ett enkelt beslut.



Hur spelar man med ett brutet vadben?

– Det jobbigaste var att få på skridskon, men 30 minuter in i matchen kändes det lite bättre. Första 30 gjorde väldigt ont, men när adrenalinet väl kom igång så var det helt okej.



Dryga sex veckor har gått sedan skadan, men det är med fortsatt smärta som han kliver in i mästerskapet – med hjälp av specialskydd.



– Ja det har man väl, det är fortfarande lite ömt, men det är mycket bättre nu än det har varit tidigare, berättar han.



Hade du kämpat dig igenom det här om det inte hade varit ett VM på hemmaplan?

– Det är svårt att säga. Det kändes så pass bra i slutet och jag ville hela tiden spela. Det här är första chansen jag verkligen haft att spela ett VM också, så det var ett lätt beslut.

Ovissa framtiden: ”Måste sätta mig ner med familjen”

Som junior spelade Rasmus Andersson aldrig JVM med Sverige, utan stannade på U18-mästerskap med Småkronorna innan han slog igenom borta i Nordamerika.



– Kul, det känns som att det är på tiden, säger han nu om att VM-debutera.

– Jag är taggad, och att göra det på svensk mark blir ännu mer speciellt. Det är något jag verkligen ser fram emot, fortsätter Andersson.



Tre Kronor-debuten kom mot USA i februari – under 4 Nations Face-Off.



– Det var stort. Det var speciellt att ta på sig Tre Kronor-tröjan igen, speciellt när jag inte har gjort det på så pass länge. Jag njöt till fullo, berättar han nu.



Allt detta är dock bara starten på vad som kan bli en omtumlande sommar för Tre Kronor-backen. Detta då hans namn tidigare nämnts i trejdrykten, samtidigt som kontraktet i NHL går ut efter 2025/26. Detta efter hela nio säsonger i Calgary Flames.



– Jag måste sätta mig ner med familjen efter VM. Sen får vi ta allt efter det. Calgary sa samma sak, att jag ska fokusera på VM. Min framtid får komma efter, upprepar han nu för hocekysverige.se.