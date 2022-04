Filip Larsson hade inte vaktat kassen på en och en halv månad för HV71.

Då kastades han plötsligt in i hetluften mitt i den allsvenska finalen efter att Jonas Gunnarsson klivit av skadad.

Nu är det oklart vem som kommer vakta kassen för HV resten av finalserien.

– Jag kommer att förbereda mig för att spela så klart, säger Larsson till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha vunnit stort (6-1) i den första finalen i lördags så åkte HV71 på en kalldusch i den andra matchen mot Björklöven under måndagskvällen.

Inte nog med att de förlorade med 3-1 utan de tappade även både målvakten Jonas Gunnarsson och backen Oliver Bohm till skador efter att ha mist Emil Andrae efter den första finalmatchen.

Efter att ha gjort en toppmatch i lördags så var det nu en svagare insats av seriesegrarna där främst målskyttet saknades.

– Jag tycker vi blir lite tagna av situationen efter 0-1-målet. Första perioden kanske inte är perfekt men vi kommer ut starkt efter det och spelar upp oss rejält. Sedan får vi två snabba mot oss i tredje och får inte in pucken efter det, säger HV-målvakten Filip Larsson till hockeysverige.se om förlusten.

Filip Larsson har själv suttit på bänken under hela det hockeyallsvenska slutspelet. Men tidigt in i matchen var Jonas Gunnarsson uppenbart besvärad efter att ha fått Alex Hutchings över sig då denne ramlat över en liggandes Fredrik Forsberg framför HV-målet.

”Visste at det kunde bli så här”

Gunnarsson försökte spela vidare men var klart hämmad vilket ledde till att han släppte en puck förbi sig och i den sjunde minuten så klev han av skadad och Larsson kom då in i stället. Den unge backupen räddade då elva av 13 skott under de knappa 51 minuter han hade på isen.

– Detta har väl hänt förut, kanske inte i en final men det var bara att göra sig varm i kläderna och stretcha igång. Jag fick röra på mig, det tog ett tag innan jag fick ett skott på mig så jag hann åka runt lite och bli varm i kläderna. Jag fick ändå en bra start och fick göra några räddningar så det kändes bra ändå, säger 23-åringen om det plötsliga inhoppet.

För Larsson var det hans första match sedan 9 mars, för en och en halv månad sedan, då han stod i målet när HV71 vann med 3-1 över Södertälje. Formen var det dock inga problem på.

– Jag visste att en sån här situation skulle kunna dyka upp så jag har jobbat hårt på träningarna. Jag har inte legat på latsidan utan i stället kört extra mellan varje match och är i bra form. Nu har jag fått en match i benen och då är det bara köra på härifrån.

Hur gick tankarna innan du hoppade in för det tog ju flera minuter innan det stod klart att Gunnarsson inte kunde spela vidare?

– Min första tanke var bara att göra mig redo för att gå in oavsett. Direkt när han gick ner så började jag stretcha igång eftersom jag visste att det fanns en chans att jag skulle få hoppa in.

Det var flera situationer framför Filip Larssons mål. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån

”Kommer förbereda mig för att jag står”

Trots att Filip Larsson inte alltid hade jättemycket att göra i form av skott mot sig så var han ändå inblandad i flera tuffa situationer. Han hade bland annat ett tjafs med Lövenstjärnan Alex Hutchings efter den andra perioden och det var också flera gånger som Larsson åkte ner i isen efter att ha fått en smäll av en motståndarspelare framför mål.

– Så ska det väl vara i en final. Det var lite tjuvåkningar och så men det händer för båda lagen. Den andra målvakten (Joona Voutilainen) hade det nog så också. Det är sådana situationer som uppstår i en final, det var jag redo på.

Från HV-håll var det sedan väldigt förteget om statusen på Jonas Gunnarsson efter att han klev av skadad och det är oklart hur mycket mer han kan spela i finalserien mot Björklöven.

HV71 har också Växjömålvakten Adam Åhman tillgänglig då han registrerades för HV:s trupp i vintras och kan hoppa in och spela eftersom att Växjös säsong är slut sedan ett par veckor tillbaka.

Det är därmed oklart hur det kommer bli för HV71 och Filip Larsson framöver när serien nu vänder till Umeå.

Hur tänker du nu inför matchen i morgon och resten av finalserien?

– Det enda jag kan göra är att förbereda mig för att spela så klart. Det är så jag kommer göra, sedan får vi se hur det blir. Jag kommer förbereda mig för att det är jag som står, avslutar Filip Larsson.

TV: "Får man inte lite HV-vibbar av Djurgården?"

Matchrapporter: Seger för Björklöven som utjämnade mot HV 71 HV71 krossade Björklöven i första finalmatchen Björklöven vann avgörande matchen mot Modo Hockey Björklöven vann måstematchen mot MoDo Fördel Modo Hockey efter ny seger mot Björklöven