Svaga perioden sänkte Färjestad: ”Spelar träningsmatch”

Färjestad missade första chansen att säkra SM-finalplatsen.

Det efter en svag första period där Rögle var det klart bästa laget.

– Vi spelar träningsmatchtempo, behöver vara bättre, säger tränaren Tomas Mitell till C More.

Efter att ha imponerat stort hittills i SM-slutspelet så kom det en plump i protokollet för Färjestad under söndagen.

De förlorade med 5-1 mot Rögle och missade därmed sin första chans att säkra SM-finalplatsen.

Det var främst efter en svag första period av Färjestad som Rögle kunde ta kommandot och skaffa sig en 2-0-ledning.

– Vi kom ut blekt, allt var inte dåligt i första perioden men för mycket. Det är i slutändan det som kostar oss matchen, säger FBK-tränaren Tomas Mitell till C More.

– Jag tycker vi är sena i reaktioner, går in i situationer och spela stillastående. Dåligt “flow” mestadels. Vi behöver vara bättre, vi spelar träningsmatchtempo.

”Det är vår första riktigt dåliga period på länge”

Bland annat stod Färjestad för ett riktigt slarvigt byte där alla fem utespelarna bytte samtidigt vilket ledde till ett fritt läge för Rögle som kunde sätta 1-0.

Lagkaptenen Linus Johansson var sedan kritisk mot hur laget uppträdde under de första 20 minuterna.

– Jag och de andra ledande spelarna får ta på sig det. Det är inte okej när det står 3-1 i matcher i en semifinal. Det är väl vår första riktigt dåliga period på länge tycker jag, säger Johansson till C More.

Färjestad reste sig visserligen under de övriga två perioderna och vann till slut skotten med 35-25 över 60 minuter – men de lyckades bara få en puck förbi Christoffer Rifalk och förlorade alltså med 5-1.

Nu väntar i stället en sjätte match som spelas i Karlstad på tisdag. Färjestad leder serien med 3-2 i matcher och har nu möjligheten att säkra finalplatsen på hemmaplan.

TV: De hetaste MVP-kandidaterna

Matchrapporter: Rögle vann – reducerar matchserien mot Färjestad Färjestad tog ny seger i serien mot Rögle Rögle vann med kniven mot strupen mot Färjestad Drömläge för Färjestad att avgöra mot Rögle efter ny seger Drömstart när Färjestad vann mot Rögle