I går åkte Frölunda ut ur SM-slutspelet efter förlusten mot Luleå.

Nu bekräftar då Detroit Red Wings att de har skrivit ett treårigt NHL-kontrakt med Frölundas stortalang Simon Edvinsson.

Det har gått lite drygt 24 timmar sedan sedan Frölunda förlorade den femte semifinalmatchen mot Luleå och det stod klart att göteborgarnas säsong är över.

Precis efteråt lovade store backtalangen Simon Edvinsson att han kommer att vinna ett SM-guld med Frölunda.

– Jag säger inte att det är nästa sommar eller om fem år. Men Frölunda är den klubb jag växte upp med och alltid hållit på. Mina idoler har spelat för den här klubben och någon gång under min karriär vill jag ta ett SM-guld med Frölunda. Jag kommer att göra det. Så mycket kan jag säga. Det är inget snack, sade Edvinsson till Göteborgs-Posten.

Nu bekräftar då Detroit Red Wings att de har skrivit ett treårigt rookieavtal med Simon Edvinsson. Kontraktet börjar gälla från och med säsongen 2022/23.

UPDATE: The #RedWings today signed defenseman Simon Edvinsson to a three-year entry-level contract beginning with the 2022-23 season. pic.twitter.com/oInqZKpZFN