Emil Berglund kom till Djurgården under säsongen. Klubben där hans far Charles “Challe” Berglund är ikon. Nu förlänger han sitt kontrakt med Stockholmslaget.

Emil Berglund har under större delen av sin karriär spelat för Timrå i Hockeyallsvenskan. Efter att ha lånats in för två matcher fick han sedan ett kontrakt i klubben där han far Charles “Challe” Berglund är en av de största ikonerna.

När Djurgården nu förbereder sig för en säsong i Hockeyallsvenskan skriver 28-åringen på ett nytt kontrakt för klubben i hans hjärta. Ett kontrakt som sträcker sig över de två kommande säsongerna.

– Det är med stor ära och stolthet som jag kommer att få dra på mig Sveriges och världens finaste tröja igen. Vi ses på Hovet i höst, säger Emil Berglund på klubbens hemsida.

“Gjorde det jävligt bra”

När Djurgården värvade Berglund hade han endast en SHL-säsong i benen, men har ändå imponerat tillräckligt mycket för att bli en av dem som ska bära laget upp i högsta ligan igen.

– Det här känns så klart superbra, Emil kom in under säsongen och gjorde ett fantastiskt jobb. Det är en smart spelare som går att använda i många situationer och på många positioner. Både som center och vinge, men även i boxplay där han gjorde det jävligt bra, säger Djurgårdens sportchef K-G Stoppel på klubbens hemsida.

Under säsongen blev det totalt sex poäng (3+3) på 30 matcher för Berglund.

