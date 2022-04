Owen Power har nu gjort mål i NHL för första gången.

I sin femte match för Buffalo Sabres sköt han sitt första NHL-mål i 5-2-segern mot New Jersey Devils.

– Det kändes ganska surrealistiskt, säger Owen Power.

Efter att ha valt spel på college den här säsongen har draftettan Owen Power sedan anslutit till Buffalo Sabres nu under slutskedet av säsongen.

NHL-debuten kom förra veckan och nu betade han av ännu en milstolpe.

När Buffalo Sabres i natt vann borta mot New Jersey Devils med 5-2 så sköt supertalangen nämligen sitt första NHL-mål. Han följde med upp i ett anfall, snappade upp en lös puck och sköt sedan in den bakom Andrew Hammond i Devilsmålet.

– Det kändes ganska surrealistiskt. Men självklart är det skönt att få det första målet ur vägen, säger Power efteråt.

