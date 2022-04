Guy Lafleur är död – den tidigare storspelaren blev 70 år.

Han var en av Montréal Canadiens största spelare genom tiderna.

Under en tid har legendaren Guy Lafleur lidit av lungcancer och nu har han tagit sina sista andetag.

Lafleurs tidigare klubb Olympiques Gatineau i QMJHL har gått ut med nyheten på Twitter och familjemedlemmar ska också ha bekräftat bortgången på sociala medier.

Guy Lafleur blev 70 år gammal.

The hockey world is suffering enormously today. We are privileged to have had the opportunity to pay tribute to him and to count him among our immortals. Thank you for everything Guy Lafleur. 💔