Robin Lehner har dragits med en skada och har haft problem med spelet under den senaste månaden. Nu kommer samstämmiga uppgifter från Nordamerika som pekar på att det blir en operation för målvakten – som missar resten av säsongen.

Vegas Golden Knights är illa ute i jakten på en slutspelsplats. Nu kommer ytterligare ett bakslag. Förstemålvakten och stjärnan Robin Lehner tvingas till operation och missar resten av säsongen.

Det var den 8 mars mot Philadelphia Flyers som svensken åkte på en underkroppsskada. En skada som nu kräver en operation som håller honom borta för resten av säsongen, enligt the Athletics insider Jesse Granger.

Robin Lehner suffered a lower body injury March 8 in Philadelphia, tried playing through it and has now opted for surgery.