Frölunda får dubbla förstärkningar inför kvällens fjärde semifinal mot Luleå.

Både Simon Edvinsson och Jan Mursak gör nämligen comeback.

Luleå har övertaget i semifinalserien mot Frölunda efter att ha vunnit den tredje matchen med 4-2 för att ta ledningen med 2-1 i matcher.

Till kvällens fjärde semifinalmatch lagen emellan får dock Frölunda förstärkning då två spelare gör comeback i laget.

Både Simon Edvinsson och Jan Mursak är nämligen med i laget inför kvällens drabbning. Mursak gör comeback efter att ha missat den senaste matchen medan Edvinsson har saknats för Frölunda i lite drygt två veckor men nu är redo för spel igen.

Frölunda meddelar även att de återigen byter målvakt då Matt Tomkins återtar sin plats mellan stolparna efter att Niklas Rubin vaktat kassen i semifinal tre.

Luleå gör dock endast en förändring jämfört med förra matchen i serien. Pontus Andreasson är tillbaka igen efter sin avstängning och återtar sin plats i kedjan med Linus Omark och Juhani Tyrväinen.

Det innebär att Radek Muzik lämnas utanför laget.

Här är laguppställningen till kvällens bortasemifinal.



Observera nedsläppstiden kl 19:30 på Scandinavium. Se matchen på plats eller via TV12 / C More Hockey.



