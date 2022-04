HV71 förstärker laget rejält till kommande säsong. Den finska OS-målvakten Anni Keisala är klar för klubben.

Sedan tidigare har det stått klart att varken Alba Gonzalo eller Samantha Ridgewell blir kvar i HV71. Men nu har de stärkt upp målvaktssidan med ett riktigt tungt namn.

Finska Anni Keisala är nämligen klar för klubben. Keisala prisades år 2021 som den bästa målvakten i VM, och när Noora Räty petades från OS-truppen 2022 var det Keisala som tog rollen som förstamålvakt även där. 25-åringen stod sju matcher för Finland på vägen till OS-bronset. Hon räddade 91,5 procent av skotten och släppte in 2,6 mål per match under turneringen.

– Jag har spelat hela min karriär i Finland och ser fram emot att komma till Sverige och spela. Jag har hört mycket bra om HV71 och att jag kommer till en utvecklande miljö både som idrottare och person. Jag hoppas kunna bidra med att vi blir ett vinnande lag, säger Anni Keisala till HV71:s hemsida.

Kontraktet sträcker sig över en säsong.

– I Anni får vi in en målvakt av absolut högsta klass och som har erfarenhet av de stora matcherna. Hon har en vinnarinstinkt och ett driv som smittar av sig på sina lagkamrater och vi är glada att hon väljer HV71 som sin nästa klubb, säger Jenni Asserholt, sportchef i HV71.

