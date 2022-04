Tomas Rydén fick stora delar av sin allsvenska debutsäsong förstörd på grund av skada. Nu förlänger målvakten med Tingsryd.

– Viss revanschlust känner jag ändå från förra säsongen, säger Rydén till klubbens hemsida.

Det nya kontraktet sträcker sig över de två kommande säsongerna. I och med Tomas Rydéns signatur har Tingsryd nu två målvakter under kontrakt (Rydén och Carl Hjälm) inför nästa säsong.

Den 28-årige burväktaren, som avslutade säsongen som namngiven tredjemålvakt i Oskarshamn och som fick sitta några matcher på bänken under SM-slutspelet, fick stora delar av säsongen förstörd på grund av en skada. Till slut fick han spela 16 matcher under sin allsvenska debutsäsong.

– Förra säsongen blev ju lite upp och ner, startade väl inte så bra när jag tvingades till operation, det var jäkligt tufft. Men efter all rehab kändes det bra, väl på isen fick jag en fin känsla direkt och tyckte att jag kom upp i en bra nivå förutsättningsvis. Vi tog oss sedan till slutspel och tycker att summa summarum blev det en bra avslutning med en god känsla som vi kan ta med oss in i nästa säsong, säger Rydén till klubbens hemsida.

“Förhoppningsvis kan jag vara skadefri”

Rydén ser framemot att ta nya tag till nästa säsong.

– Förhoppningsvis kan jag vara skadefri och har höga förhoppningar på mitt spel, så viss revanschlust känner jag ändå från förra säsongen.

28-åringen noterades för en räddningsprocent på 91,3 procent samt ett snitt på 2,81 insläppta mål per match på de 13 matcher han gjorde i grundserien. På slutspelets tre matcher räddade han 90,7 procent av skotten han ställdes inför och släppte in 2,60 mål per match.

