Boston Bruins kommer att tvingas klara sig utan sina tre svenskar närmaste tiden.

Linus Ullmark, Hampus Lindholm och Jesper Frödén dras alla med skador och kan inte följa med på lagets bortaresa i veckan.

Med bara två veckor kvar till dess att Stanley Cup-slutspelet börjar är det nu som lagen börjar titta på vilka spelare kommer kunna vara tillgängliga för spel när de viktiga matcherna ska spelas.

Ett lag som då dras med större skadebekymmer är Boston Bruins. Under måndagen meddelar klubben nämligen att viktige trion David Pastrnak, Hampus Lindholm och Linus Ullmark alla kommer att stanna hemma när laget åker ut på bortaresa i veckan för att möta St. Louis Blues och Pittsburgh Penguins.

Trion dras alla med skadebesvär men enligt huvudtränaren Bruce Cassidy lär alla tre kunna vara med när slutspelet börjar.

– De kommer inte resa med laget. Planen är att de ska vara redo veckan innan slutspelet eller så tidigt som till helgens matcher. De kommer inte vara med tisdag eller torsdag men det är inte uteslutet att de spelar på fredag eller lördag, säger coach Cassidy.

#NHLBruins updates per Coach Cassidy:



▪️ David Pastrnak, Hampus Lindholm, and Linus Ullmark won't travel. None have been ruled out for potential returns this weekend

▪️ Jesper Froden suffered a lower-body injury on Saturday and will remain in Boston pic.twitter.com/0OrMMLBykE