Tex Williamsson stod på huvudet och räddade 27 skott när MoDo i går kväll skaffade matchboll i semifinalserien mot Björklöven. MoDo-målvakten stod även i händelsernas centrum – då han lyckades få med sig två utvisningar i matchen.

– De försöker väl få mig ur balans, men det är slutspel och sådant där tillhör slutspelshockeyn, säger Williamsson till hockeysverige.se.

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

MoDo-målvakten Tex Williamsson stod i händelsernas centrum när MoDo under gårdagskvällen kunde sätta sig i förarsätet i semifinalserien mot Björklöven. Williamsson räddade 27 skott när MoDo vann med 2–1 och klev fram när det behöves som mest i matchens slutskede då Umeålaget tryckte på för en kvittering.

– Det var en rätt stabil match över lag, både för mig och för laget. De fick ett litet ”flaxmål” där via (Daniel) Rahimi som fick på en fladderträff som gick in, men allt som allt är jag nöjd. Det blir naturligt att de får tryck mot oss på slutet och avlossar en del skott då vi spelar på ledningen och de tar ut målvakten, men det var skönt att vi kunde hålla dem tillbaka, säger Williamsson till hockeysverige.se.

Segern innebär att MoDo vänt ett 1–2-underläge i matchserien till en 3–2-ledning.

– Det är alltid lika skönt att få vinna på hemmaplan. Jag tycker att vi har haft lite motstuds i de andra matcherna och jag tycker att det var en rättvis seger, i slutändan. Det var extra skönt att få göra det här hemma framför fullsatta läktare, säger Williamsson.

Tex Williamsson. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Påpassad: “Är ju bara bra för oss”

Utöver det stabila spelet mellan stolparna stod Williamson i rampljuset även av andra anledningar. Vid två tillfällen i matchen fick MoDo-målvakten med sig utvisning efter att han blivit pååkt av Björklövenspelare.

Vid båda tillfällena ställde han sig framför Jacob Olofsson respektive Fredric Andersson när de försökte tjuva genom målgården.

– Jag har märkt sedan match ett att de har varit på mig. Nu försöker jag bara visa att de försöker vara upp i mig, men i dag (läs: i går) lyckas de inte riktigt. I stället biter det dem i baken med två utvisningar. Det är ju bara bra för oss, vi får se om de fortsätter i nästa match (på tisdag), säger Williamsson.

Även vid blockeringar har Björklövenspelare varit framme och försökt störa MoDo-målvakten.

– De har några som är på mig hela tiden vid blockeringar och så där. De försöker väl få mig ur balans, men det är slutspel och sådant där tillhör slutspelshockeyn. Det är bara roligt, säger han.

“Det är ”Löven" som har kniven mot strupen

På tisdag har MoDo chansen att slå in matchbollen i semifinalserien och således säkra sin plats i den hockeyallsvenska finalen mot HV71. Williamsson väntar en anstormning från Björklöven i morgondagens match i Umeå.

– Vi måste bara fortsätta. Som jag sade så har vi haft mycket motstuds tidigare och visst, det har varit jämna bataljer, men vi har ändå varit det starkare laget. Nu ska vi bara trumma på och njuta av läget. Det är ”Löven” som har kniven mot strupen, så vi måste förbereda oss för att de kommer att komma ut och köra till 110 procent på tisdag. Det kommer bli grymt.

Matchrapporter: Fördel Modo Hockey efter ny seger mot Björklöven Modo Hockey vann och kvitterade mot Björklöven Fördel Björklöven efter ny seger mot Modo Hockey Björklöven vann efter drama – kvitterade matchserien mot Modo Hockey Modo Hockey fick en drömstart – vann mot Björklöven