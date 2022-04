Färjestad kopplar greppet om semifinalserien mot Rögle.

Under måndagen vann de med 2-1 för att ta en 2-0-ledning i matcher.

Färjestad hade en 1-0-ledning i matcher efter att ha vunnit nere i Ängelholm med 4-3 när serien nu skulle vända upp till Karlstad.

Även i den här matchen var det Färjestad som kom ut starkast och det var en dominant första period av hemmalaget.

De satte hård press på Rögle och fick även flera långa anfall på skåningarna och det gav till slut utdelning efter en vacker omställning. Gustav Rydahl kunde stöta in 1-0 efter fina framspelningar av Per Åslund och Joakim Nygård.

– Vi kommer ut med bra fart, är aggressiva och vågar spela med pucken. Vi gör en riktigt bra första period, säger Åslund till C More i pausen.

Färjestad har tagit ledningen i Karlstad, målskytt Gustav Rydahl! 🚨 pic.twitter.com/TJmXTH8bu8 — C More Hockey (@cmorehockey) April 18, 2022

Rögle kvitterade – trots stort FBK-övertag

I den andra perioden höjde sig Rögle visserligen något men det var fortsatt Färjestad som höll i taktpinnen och dominerade tempot ute på isen.

De skapade flera bra lägen men Christoffer Rifalk spelade bra i målet för Rögle och höll sitt lag kvar i matchen och precis i slutet av den andra perioden så kunde bortalaget också kvittera. Det var Daniel Zaar som höll sig framme och vispade in 1-1 vilket gjorde att det var oavgjort efter 40 spelade minuter trots att FBK ledde skotten med 25-13.

– Det var skönt. De har pressat tillbaka oss bra så det var gött att få in den, säger Zaar till C More i periodpausen och fortsätter:

– Jag tycker att vi slänger iväg puckarna. Vi ger varandra problem, alla bara slänger vidare problemet. Håll i den, ta emot tackling och sedan leverera pucken så ska det nog gå bra.

Daniel Zaar smäller in ett kvitteringsmål för Rögle 💥 1-1 efter två perioder. pic.twitter.com/xhMnKAhjpw — C More Hockey (@cmorehockey) April 18, 2022

Albert Johansson hjälte för Färjestad

I den tredje perioden blev sedan en mer jämn batalj och ett ställningskrig mellan de båda lagen.

1-1 höll sig länge men i slutet fick Färjestad äntligen utdelning för sitt stora spelövertag då Albert Johansson klev fram och distinkt sköt in 2-1 med två och en halv minut kvar att spela.

I slutet kunde Färjestad och Dominik Furch också stå emot för Rögles press för att vinna matchen med 2-1. FBK leder nu semifinalserien med 2-0 i matcher och är endast två vinster från att spela SM-final.

Färjestad – Rögle 2–1 (1-0,0-1,1-0)

Färjestad: Gustav Rydahl, Albert Johansson.

Rögle: Daniel Zaar.

Färjestad leder med 2-0 i matcher.

TV: Road to SHL - Färjestad

Matchrapporter: Drömläge för Färjestad att avgöra mot Rögle efter ny seger Drömstart när Färjestad vann mot Rögle Rögle vann avgörande matchen mot Oskarshamn Färjestad avgjorde matchserien mot Skellefteå Seger för Rögle som utjämnade mot Oskarshamn