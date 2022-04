Björklöven hämtade upp 0-2 till 2-2 men bara 13 sekunder senare släppte de in 2-3-målet.

Efteråt var tränaren Viktor Stråhle rejält besviken.

– Det kokar i huvudet, det är det värsta sättet att tappa en match på, säger Stråhle till C More.

Efter att den tredje semifinalmatchen var väldigt het, grisig och stökig så blev det i stället en lugnare tillställning under långfredagskvällen mellan MoDo och Björklöven.

Fram till slutet av den tredje perioden.

MoDo ledde med 2-0 men tappade till 2-2 då Björklöven kvitterade med mindre än två minuter kvar att spela. Bara 13 sekunder efter kvitteringsmålet så kom dock MoDo tillbaka och sköt det avgörande 3-2-målet.

Efteråt var Löventränaren Viktor Stråhle rejält besviken.

– Det är klart som fasen att det är surt nu. Ingen därinne är glad och det kokar i huvudet men jag försöker hålla mig lugn här. Det är klart att det blir tändvätska, allt annat vore otänkbart. Det är det värsta sättet att tappa en match på, säger han till C More.

”Gäller att väcka skallen ordentligt”

Stråhle menar att det var en svag insats av laget – och tar på sig en del av skulden själv. Enligt honom var laget inte tillräckligt förberedda mentalt.

– Vältränade är vi så det ska vi kunna hantera detta. Det är snarare det mentala. Jag och ledarteamet har inte lyckats förbereda laget på bästa sätt så att vi är redo från början. Jag förstår att våra fans blir vansinniga nu när jag säger detta…, säger han och fortsätter:

– Det är upp till oss att hitta den där lilla “edgen”. Vi behöver det, det är bara en dag emellan och mycket tajt med matcher. Det gäller att väcka igång skallen ordentligt.

Coachen är dock övertygad om att Umeålaget kommer gå vidare till final – om de bara kan höja sina prestationer ytterligare.

– Om vi steppar upp de fem procent som det handlar om, då kommer vi att vinna den här matchserien. Det är jag helt övertygad om. Vi är det starkare och ser bättre ut. Det gäller att vi kommer till jobbet och stämplar in ordentligt så kommer vi ta detta, säger Viktor Stråhle.

TV: Det talar för Luleå i slutspelet

Matchrapporter: Modo Hockey vann och kvitterade mot Björklöven Fördel Björklöven efter ny seger mot Modo Hockey Björklöven vann efter drama – kvitterade matchserien mot Modo Hockey Modo Hockey fick en drömstart – vann mot Björklöven Modo Hockey säkrade segern mot Kristianstad