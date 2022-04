MoDo kvitterar semifinalserien – efter jättedrama i slutminuterna

Björklöven kvitterade till 2-2 med mindre än två minuter kvar att spela.

Men 13 sekunder senare kom det avgörande målet då Filip Sveningsson sköt 2-3 för att se till att MoDo kvitterar semifinalserien.

– Det är så mycket känslor och skit nu så man är helt färdig, säger hjälten efteråt.

Det har varit tajt och tätt i semifinalserien mellan MoDo och Björklöven hittills. Det temat fortsatte under långfredagskvällen då den fjärde matchen lagen emellan spelades.

Efter att MoDo vunnit den första matchen så hade “Löven” vänt på serien och ledde med 2-1 i matcher inför kvällens drabbning. Vid seger hemma i Umeå kunde de alltså skaffa sig matchboll i jakten på finalplatsen.

Hemmalaget inledde bäst i den första perioden men det var MoDo som fick den bästa chansen då Erik Jinesjö Karlsson kom i ett fritt läge men inte kunde få pucken förbi Claes Endre. Ställningen var därmed 0-0 efter 20 spelade minuter.

– Det är en bra period från vår sida. Vi är lite slarviga där i några minuter men jag tycker att det blev bättre och bättre och vi skapar en del chanser, säger Sebastian Selin i Björklöven till C More.

Aagaard spräckte nollan i matchen

I den andra perioden bröts dock nollan i matchen. MoDo fick chansen i powerplay men lyckades inte få utdelning. Direkt efter det numerära överläget så klev dock skyttekungen Mikkel Aagaard fram och styrde in 0-1-målet för att se till att Ö-vikslaget hade ledningen.

Resultatet stod sig också perioden ut.

– Vi gör det bra här de två första perioderna. Vi spelar väldigt bra när vi har pucken i deras zon men vi måste vara mer noggranna så vi inte ger dem för mycket lägen, säger Aagaard till C More.

Jättebjudningen: ”Det är under all kritik”

Efter två ganska svala perioder så hettade det till lite mer i den tredje. MoDo fick spela powerplay igen och utökade då till 0-2 där David Bernhardt smackade dit pucken bakom Endre knappa sju minuter in i den tredje.

Tvåmålsledningen stod sig dock inte länge utan 58 sekunder senare bjöd MoDo in Björklöven i matchen igen. Josef Ingman stod med pucken precis framför eget mål men misslyckas då helt med passning som landar perfekt på bladet hos Alex Hutchings som lyfter in pucken bakom Tex Williamsson för 1-2.

– Det är under all kritik, det får inte ske på den här nivån och i det här läget. Den passningen är så dålig så det finns inte på världskartan. Sedan tar skottet på Ingman och ställer Tex också. Misstag händer men det kan bli kostsamt, säger C More-experten Harald Lückner om målet.

Jättedrama i slutminuterna

Och det höll också på att bli kostsamt för MoDo.

Björklöven tog ut målvakten i slutet av matchen och skulle också kvittera till 2-2 då Jacob Olofsson petade in en retur och matchen såg ut att gå mot förlängning.

Men MoDo vände spelet direkt och Filip Sveningsson sköt 2-3 endast 13 sekunder efter att Björklöven kvitterat. Det var då endast 81 sekunder kvar att spela av matchen.

Trots att MoDo bjöd in Björklöven i matchen igen genom att tappa 2-0-ledningen så kunde de hålla undan och vinna med 3-2.

– Herregud, jag vet inte vad som hände. Jag satt och halvblundade för jag vågade inte kolla i slutet när de gör mål. Det är så mycket känslor och skit nu så man är helt färdig. Jag tyckte att det kändes tryggt innan de fick vår bjudning på 1-2-målet. “Shit happens” och om vi får bort det så tror jag att vi drar längsta strået nu när vi får hemmaplansfördel, säger Sveningsson till C More efteråt.

Det innebär att serien nu återigen är utjämnad, 2-2 i matcher, och vi kommer få åtminstone två matcher till i semifinalserien som ska avgöra vilka som får möta HV71 i finalen.

Björklöven – MoDo 2–3 (0-0,0-1,2-2)

Björklöven: Alex Hutchings, Jacob Olofsson.

MoDo: Mikkel Aagaard. David Bernhardt, Filip Sveningsson.

2-2 i matcher.

