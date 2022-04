Björklöven kvitterar semifinalserien mot MoDo.

Det efter att Sebastian Selin blivit hjälte i den femte perioden.

MoDo hade skaffat sig ett övertag i semifinalserien då de vann den första matchen med 4-1 för att ta ledningen med 1-0 i matcher.

I kvällens andra semifinal så blev det jämnt och tajt men efter nästan tolv minuters spel spräcktes nollan.

Då var det backstjärnan David Bernhardt som skickade in 1-0 till MoDo. Han sköt först ett skott som träffade stolpen men bara några sekunder senare fick han en ny chans och då hittade han nätet bakom Björklövenmålvakten Claes Endre.

Ställningen var fortsatt 1-0 efter 20 spelade minuter.

– Jag tycker det är bra fart där ute. Jag har väntat på det här i ungefär 20 matcher så det var skönt att trycka dit den. Jag fick en bra träff på första skottet men då gick den i stolpen och sen missade jag lite på andra skottet så det var skönt att se den gå in. Det är bara att försöka få ett till i andra perioden, säger Bernhardt till C More om målet.

”En match med två ansikten”

I den andra perioden klev Björklöven upp mer och skapade press ner mot MoDo men utan att få in pucken i mål. Inte heller hemmalaget lyckades göra mål på sina lägen.

Efter en mållös andraperiod stod det då fortfarande 1-0 till MoDo.

– Jag tycker att det är en match med två ansikten. Det pendlar fram och tillbaka, de har momentum och sen har vi momentum. Överlag så kan vi bättre men det är ganska jämnt och vi skapar en del bra chanser, säger Lövenbacken Daniel Rahimi till C More i den andra periodpausen.

Det skulle dock bli rejäl spänning i matchen för i den tredje perioden så kvitterade Björklöven till 1-1 då Jacob Olofsson höll sig framme och såg till att det var helt utjämnat.

Efter målet blev det sedan en öppen och rafflande avslutning på den tredje perioden med flera heta chanser åt båda håll. Det kom då inte något avgörande under ordinarie tid utan i stället väntade förlängning för första gången i det allsvenska semifinalspelet.

Selin hjälte i förlängningen

Det blev sedan mållöst i den fjärde perioden och det väntade en femte period innan det skulle komma ett avgörande.

Två minuter in i den femte perioden blev Sebastian Selin hjälte för Björklöven då han styrde in 1-2-målet och efter 82 minuters spel hade vi fått en vinnare i den andra semifinalen.

Vilken match! 🔥 @Bjorkloven avgör i den femte perioden efter videogranskning. pic.twitter.com/GVYwflxsr5 — C More Hockey (@cmorehockey) April 11, 2022

“Löven” kvitterar därmed serien och det är 1-1 i matcher när semifinalen nu vänder upp till Umeå för match tre och match fyra lagen emellan.

MoDo – Björklöven 1–2 OT (1-0,0-0,0-1,0-0,0-1)

MoDo: David Bernhardt.

Björklöven: Jacob Olofsson, Sebastian Selin.

1-1 i matcher.

