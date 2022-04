Matchen stod och vägde vid 1-1.

Då dödade HV71 av ett fem minuter långt boxplay och vann sedan med 2-1 – då hyllar Tommy Samuelsson spelet i boxplay.

– Stor eloge till killarna, de var strålande, säger HV-coachen till hockeysverige.se.

HV71 vinner den första semifinalen mot BIK Karlskoga med 2-1.

BIK Karlskoga kom ut starkast i den första perioden och hade ledningen efter 20 spelade minuter.

Men i den andra svängde momentumet till HV71 som först fick en stor energiboost av 1-1-målet av Taylor Matson och därefter också dödade av en fem minuter lång utvisning efter att Victor Sjöholm fått matchstraff.

– Vi vänder runt det i andra perioden när vi får 1-1 och sedan får vi ett pk på fem minuter. Vi är strålande i det "pk:et". och efter det börjar vi ta mandat i matchen. I sådana här tajta matcher så blir special teams avgörande och vi var hundraprocentiga i boxplay och avgjorde i powerplay, säger HV-tränaren Tommy Samuelsson och fortsätter:

– Varje gång vi fick ut pucken så fick vi stor hjälp av vår publik. Stor eloge till de som spelar boxplay, vi har sju minuter i pk och gör det jättebra.

Det var 1-1 efter 40 spelade minuter och det var i den tredje perioden som HV71 kunde skjuta avgörandet.

Då var det backen Chad Billins som klev fram och sköt 2-1 i powerplay för att säkra segern för hemmalaget.

– Deras lag gör ett väldigt bra jobb med att blockera skott så det var skönt att få pucken förbi. Det var en bra skymning framför mål och en väldigt bra tajming för att göra det målet, säger Billins till hockeysverige.se efteråt.

Har gjort mål i fyra raka matcher

Just Billins är i en storform för HV71 just nu. I och med kvällens fullträff har amerikanen nämligen gjort mål i fyra raka matcher under slutspelet.

– “Jinxa” det inte nu, säger Chad Billins med ett skratt och fortsätter:

– Om jag ska vara ärlig så bryr jag mig inte om målen eller poängen. Jag vill hjälpa laget vinna och och det är via mål så är det bra. Det är slutspel och allt handlar om att vinna matcher.

Det är bara 1-0 i matcher, men hur viktigt är det mentalt att vinna första matchen?

– Vi förväntar oss en lång serie så det är väldigt viktigt att få den första ur vägen, men vi har mycket jobb kvar att göra. Nu gäller det bara att skifta fokus till nästa match på söndag, avslutar Chad Billins.

