Oskarshamn överraskar igen – tar ledningen i matchserien mot Rögle

Oskarshamns fortsätter att skrälla. I femte kvartsfinalmötet säkrade man en 4-1 seger och därmed en ledning i matchserien.

– Vi är starkare i stort sett hela matchen, säger Oskarshamns back Robin Norell i C More.

Efter att precis tagit sig till slutspel i den sista omgången av grundserien har de tagit steg efter steg. I kvällens femte kvartsfinalmöte visade de att de två tidigare segrarna mot Rögle i slutspelet inte var tur.

Laget som var bottentippade av många denna säsong har nu en 3-2 ledning i matcher mot en av de största titelfavoriterna Rögle.

– Vi är en lagmaskin, vi blir inte trötta, vi kämpar igenom allt. De gör vad de kan men vi är starkare i stort sett hela matchen, säger Oskarshamns back Robin Norell i C More efter matchen.

I det fjärde mötet under onsdagen fick inte Rögle in ett enda mål mot Oskarshamn och Tim Juel. I kvällens match dröjde det drygt tio minuter så hade Marco Kasper inlett målskyttet på sin 18-årsdag. Men fler mål än så blev det inte för hemmalaget.

Frustrerat

Trots att Rögle hade kontroll över matchen i den första perioden, slutar inte Oskarshamn störa favoriterna. Två snabba mål i den andra perioden av Jonas Engström och Tomas Zohorna fullbordade vändningen.

– Vi är täta i mittzon, så fort det blir en spelvändning är vi bra med hemåt. Rifalk vet var jag brukar skjuta, så jag får överraska lite, säger 1-1-målskytten Engström i C More.

Det frustrerade Rögle tog till ett fysiskt spel för att komma in i matchen igen, men även där stod Oskarshamn upp och visade att man inte skulle vika sig så lätt. I den sista perioden hade de tagit sig in under skinnet på Röglespelarna som såg mer och mer frustrerade ut.

Efter en felpassning kunde Oskarshamn kontra och Cameron Brace, som visat upp sig ordentligt i matchserien, kunde göra 3-1.

4-1 målet kom sedan i tom kasse från kaptenen Jonas Engström.

Nästa match spelas på söndag i Oskarshamn. Då har de chansen att fullborda skrällen och slå ut en av guldfavoriterna ur slutspelet.

