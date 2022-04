Luleå/MSSK är svenska mästare 2022.

Efter att ha vunnit med 5-2 i den femte och avgörande finalen mot Brynäs vinner klubben sitt fjärde raka SM-guld.

Det var uppdukat för guldfest i Gävle då det nästan var fullsatt i ERP Monitor Arena med totalt 7 765 åskådare på plats – nytt publikrekord för en damhockeymatch i Sverige.

Luleå/MSSK tystade då publiken och sabbade festen genom att vinna med 5-2 för att ta hem sitt fjärde raka SM-guld.

Det blev en chockstart på matchen då Lara Stalder kom i ett friläge mot Sara Grahn inom de första 30 sekunderna av matchen men Grahn räddade. Luleå vände då spelet och kunde sätta 0-1 genom Linn Peterson när det bara spelats 69 sekunder av den avgörande finalmatchen.

Linn Peterson oväntad tvåmålsskytt

Bara tre minuter senare begick Brynäs ett misstag i defensiven via en felpass och Linn Peterson kom fri mot Ellen Jonsson och sköt 0-2 i matchen efter endast fyra minuters spel.

Peterson sköt bara ett mål under grundserien och hade gått poänglös från alla elva tidigare slutspelsmatcher men klev alltså fram med två mål i den femte och avgörande finalmatchen.

Dåligt skulle bli värre för hemmalaget Brynäs då Luleå utökade ytterligare en gång då Josefine Høegh Persson lade in en puck som styrdes in bakom Jonsson via en Brynässkridsko för 0-3 efter tio minuters spel och Brynäs tog då timeout.

Precis i slutet av perioden fick dock Brynäs kontakt igen då Maja Nylén Persson sköt in 1-3 i powerplay för att ge hemmapubliken hopp igen.

Petra Nieminen guldskytt

I den andra perioden närmade sig Brynäs ännu mer då tjeckiska stjärnan Denisa Krizova sköt in en retur för 2-3 efter endast tre minuters spel.

Brynäs hade sedan en jättechans att kvittera då de fick spela fem-mot-tre i mitten av perioden med hemmalaget lyckades inte få hål på Sara Grahn och i stället kunde Luleå återta sin tvåmålsledning.

Stjärnan Petra Nieminen såg till att sätta 2-4 efter en soloaktion där hon kunde snappa upp sin egen retur och peta in pucken bakom Ellen Jonsson.

Det blev sedan tajt och jämnt i den tredje perioden men Brynäs kom inte närmare utan i stället kunde Luleå hålla undan och vinna med 5-2 efter att Nieminen gjort mål i tom kasse.

Luleå/MSSK vinner därmed sitt fjärde raka SM-guld då de tidigare också har vunnit guld 2018, 2019, 2021 (inget guld delades ut 2020). De vann också guld 2016 och har därmed vunnit fem av de sex senaste SM-gulden som har delats ut.

Brynäs å sin sida har gått till final sex gånger på damsidan – och förlorat alla sex gånger. Gävlelaget får alltså fortsätta jakten på sitt första SM-guld.

Brynäs – Luleå 2–5 (1-3,1-1,0-1)

Brynäs: Maja Nylén Persson, Denisa Krizova,

Luleå: Linn Peterson 2, Petra Nieminen 2, Josefine Høegh Persson.

Luleå vinner finalserien med 3-2 i matcher.

