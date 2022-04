Timrå IK har säkrat ytterligare en av vårens kvalhjältar till nästa säsongs lagbygge. Via sin hemsida meddelar man att målvakten Jacob Johansson förlängt sitt kontrakt.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2023/24.

- Jag är jätteglad över att ha förlängt mitt kontrakt med ytterligare två år, jag trivs väldigt bra i Timrå så det kändes som en självklarhet att stanna i klubben. Jag är glad över att få vara med på den här resan och ser verkligen fram emot kommande säsong, säger Jacob Johansson till klubbens hemsida.

Stod alla kvalmatcher

Johansson konkurrerade med finske Sami Rajaniemi om speltiden under säsongen, men när det blev dags för kval mot Djurgården så var det Johansson som fick chansen mellan Timrås stolpar. 28-åringen räddade 92,4 procent av skotten han ställdes inför under kvalet och släppte i snitt in 2,25 mål per match.

I grundserien noterades Jacob Johansson för en räddningsprocent på 90,1 procent samt ett snitt på 2,81 insläppta mål per match på de 38 matcher han spelade.

Sedan tidigare har både Jacob Blomqvist och Robin Hanzl förlängt sina kontrakt med Timrå efter att klubben lyckats säkra SHL-kontraktet. Dessutom har Timrå värvat hem Anton Lander från schweiziska Zug.

TV: Road to SHL: Timrå

Matchrapporter: Timrå avgjorde matchserien mot Djurgården Bra läge för Timrå efter ny seger Timrå vann på nytt mot Djurgården Timrå vann mot Djurgården i första matchen Klart i dag: Rögle vinner serien efter seger mot Timrå